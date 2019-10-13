امرأة استثناء

محمد شوشان| تونس
گدهشةٍ ،
گقمرٍ أضاء ليلي
اطلّت ..
بعُنفوانهاَ
و سطوَتهاَ
بين تفاصيل ثغرهاَ ،
تنزفُ سلالُ الشّغف .
گدهشةٍ هطل ضياؤهاَ ،
انتزعتْ :
عطرهاَ
نبضهاَ
عشقهاَ
من دنِّ الحروف ...
حرفٌ بزغَ من شغاف القلب،
من ضجيج قولٍ مشتهٍ .
لأجلِ عينيهاَ ،
لأجل صوتهاَ النّازف
المعبّإ ..
بالعنبرِ الليلي .
انتظرتْ نبعهاَ من حرفٍ
لأجلها نُزفَ !
هطلتْ في عُمق ليلٍ ...
و كنتُ :
ضئيلاً
قصيرَ اللّهفة
گدمعةٍ خجلى
گصوتٍ مهترىء
گعينينِ غائبتينِ ...
في هالةِ شعرهاَ الغجريّ ،
و لونهاَ المُزهرِ الطّاغي .
گانت شاهقةً..
ثائرةً في تفاصيلهاَ ،
و لؤلؤٍ ناصعٍ ..
سطع من رُضاب ثغرها گالگواثر !
اگتفيتُ بفرحٍ موجعٍ
أخرسَ مسّامَ الرّوح ..
گانت شاهقة
و كنتُ شفّاف العُري ..
گشاعرٍ !