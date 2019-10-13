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امرأة استثناء

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

امرأة استثناء

 

محمد شوشان| تونس

 

گدهشةٍ ،

گقمرٍ أضاء ليلي

اطلّت ..

بعُنفوانهاَ

و سطوَتهاَ

بين تفاصيل ثغرهاَ ،

تنزفُ سلالُ الشّغف .

گدهشةٍ هطل ضياؤهاَ ،

انتزعتْ :

عطرهاَ

نبضهاَ

عشقهاَ

من دنِّ الحروف ...

حرفٌ بزغَ من شغاف القلب،

من ضجيج قولٍ مشتهٍ .

لأجلِ  عينيهاَ ،

لأجل صوتهاَ النّازف

المعبّإ ..

بالعنبرِ الليلي .

انتظرتْ نبعهاَ من حرفٍ

لأجلها نُزفَ !

 

هطلتْ في عُمق ليلٍ ...

و كنتُ :

ضئيلاً

قصيرَ اللّهفة

گدمعةٍ خجلى

گصوتٍ مهترىء

گعينينِ غائبتينِ ...

في هالةِ شعرهاَ الغجريّ ،

و لونهاَ المُزهرِ الطّاغي .

 

گانت شاهقةً..

ثائرةً في تفاصيلهاَ ،

و لؤلؤٍ ناصعٍ ..

سطع من رُضاب ثغرها گالگواثر !

 

اگتفيتُ بفرحٍ موجعٍ

أخرسَ مسّامَ الرّوح ..

گانت شاهقة

و كنتُ شفّاف العُري ..

 

گشاعرٍ !

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