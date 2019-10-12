العوفي يطلع على سير العمل في مشاريع "مزون للألبان" و"النماء للدواجن"

عبري - الرؤية

زار معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية شركتي مزون للألبان والنماء للدواجن في إطار سلسلة الزيارات الميدانية الهادفة إلى الاطلاع على سير العمل في المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية، ورافق معاليه في الزيارة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة وسعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والمهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة.

وتجول معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية والزوار بين مرافق شركة مزون للألبان في ولاية السنينة واطمأن على جاهزية كافة المرافق لبدء الإنتاج وتدشين عمليات الشركة. وتفقد معاليه المزرعة والمصنع ومرافق الخدمات المساندة ومن بينها محطات تحلية المياه، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة إنتاج الغاز الحيوي التي تعد الأولى في المنطقة التي توظف المخلفات الحيوية في مزارع الأبقار لإنتاج الغاز الذي يستخدم كطاقة بديلة.

كما زار معاليه والوفد المُرافق له مشروع شركة النماء للدواجن بولاية عبري وتجول معاليه والزوار بين مرافق وأقسام الشركة واستمع إلى شرح مفصل من المهندس يعقوب بن منصور الرقيشي مدير عام شركة النماء للدواجن.

وتعد شركة النماء للدواجن أحد مشاريع الأمن الغذائي بالسلطنة الهامة التي روجت لها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ويُعتبر ثالث أكبر مشروع لإنتاج الدواجن في منطقة الخليج العربي حيث تقدر المساحة الكلية بـ 70 كم2، ويقدر رأس مال المشروع بـ 100 مليون ريال عماني، ويهدف إلى إنتاج حوالي 60.000 طن متري سنويا من اللحوم البيضاء عالية الجودة والإسهام في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلطنة من اللحوم البيضاء من 29% حاليا إلى أكثر من 87% عند بلوغ المشروع الإنتاجية القصوى في عام 2030م، إضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب العماني وتنمية وتطوير قطاع الدواجن بالسلطنة وتوفير الصيصان لمربي الدجاج اللاحم.

ويضم المشروع مصنعا لإنتاج الأعلاف المركبة، بطاقة إنتاجية قدرها 50 طن/ الساعة (500 طن/يوميا) مع طاقة تخزينية للمواد الخام تقدر بـ 3 أشهر وقابلة لزيادة إلى 800 طن/يوميا ومسلخ آلي للذبح الحلال (حسب الشريعة الإسلامية) بطاقة إنتاجية تقدر بـ 200 ألف طائر/ اليوم قابل لزيادة إلى 500 ألف طائر/اليوم كما يتكون من عنابر تربية الدجاج عددها 240 عنبرا موزعة على 20 وحدة إنتاجية قابلة لزيادة في 3 مواقع منفصلة وبقدرة استيعابية تقدر بـ 35000 طائر للعنبر الواحد يطبق فيها أفضل معايير الأمن الحيوي. كما يحتوي المشروع أيضاً على مفرخات آلية بطاقة إنتاجية تزيد على 70 مليون صوص قابلة لزيادة الإنتاج الى 140 مليون صوص في السنة لتوفير احتياجات المشروع من الصيصان إضافة إلى توفيرها لمربي الدواجن والشركات الأخرى في المنطقة خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويشتمل المشروع على 4 محطات لتحلية المياه لإنتاج (4500 م3 / اليوم) ومحطة لمُعالجة المخلفات الصلبة والسائلة إضافة إلى مباني إدارية ومستودعات (تكفي لأكثر من 1000 موظف). ومختبرات للتشخيص وضبط الجودة بمختلف الأقسام البايولوجية والكيمائية.