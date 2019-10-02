الأربعاء, 02 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا
  4. عرض الخبر

عطل عالمي يصيب تويتر وتويت ديك.. وتأثر آلاف المستخدمين

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 12:02 م بتوقيت مسقط

عطل عالمي يصيب تويتر وتويت ديك.. وتأثر آلاف المستخدمين

وكالات - أبوظبي

 

قالت شركة تويتر إن موقع التواصل الاجتماعي ومنصة تويت ديك التابعة له تعرضا لعطل وإن الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم.

وأضافت الشركة في تغريدة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء "قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعا".

ولم تقدم الشركة تفاصيل أخرى بشأن أسباب الحادث.

وتلقى (آوتيدج دوت ريبورت)، وهو الموقع الإلكتروني الذي يرصد بلاغات الأعطال، أكثر من أربعة آلاف بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم منها اليابان وكندا والهند.

وكان ممثل لتويتر أبلغ رويترز في وقت سابق بأن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة تويت ديك التي يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على تويتر.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 مايو 2018

تويتر تخفي محتوى هؤلاء المستخدمين

المزيد

12 يوليو 2016

"جوجل": آلاف الهجمات الإلكترونية برعاية دول على المستخدمين

المزيد

17 أبريل 2018

عطل فني يصيب "تويتر"

المزيد

26 سبتمبر 2018

مرض "خطير" يصيب آلاف السودانيين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

لأول مرة بالسلطنة.. أطباء المستشفى السلطاني ينجحون في زراعة مثبط لرجفان القلب تحت الجلد

المحليات - أخبار

مسقط تستضيف اجتماع رؤساء "التقاعد والتأمينات" لمناقشة أوضاع نحو 38 ألف مواطن خليجي

الاقتصاد - محلي

إحالة 2022 موظفا عمانيا للتقاعد خلال عامين.. و594 خبيرا ومستشارا يعملون بـ"الخدمة المدنية"

الاقتصاد - محلي

"سندان" توقع اتفاقية لتنفيذ أعمال توسعية استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين

الاقتصاد - محلي

الاحتفال بوضع حجر أساس مشروع إنشاء مركز التوحد للأطفال في صلالة

الاقتصاد - محلي

حقيقة انتشار "إنفلونزا الخنازير" بمستشفى السلطان قابوس في صلالة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

ذعر في مطار دبي إثر الاشتباه في طائرة مسيرة

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة