د. ريم سليمان الخش| باريس

أعاتبه وأعلمُ أنّ ربّي

يرى ما بي من الحزن العميقِ!!

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حنانيك الخطوب ثقبنَ رُكبي

على لجج بمولاها الغريقِ

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له قلبٌ على هلعٍ وعجزٍ

بلا شطٍ يراه ولا صديقِ

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ولا فرجٌ لديّ سوى يقينٍ

بأنك منقذي من كلّ ضيقِ

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تملّكني من الصلصال غيٌّ

يؤرجحني بشكٍ في الطريق!!

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فليت أنايَ في ملكٍ كريمٍ

يسبّحُ ماكثا بهوى صدوقِ

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كأنّي والعذاب على اقترانٍ

سكرتُ به أعتّقه بريقي !!

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أقلّبه على إحساس عمري

ويمضي بي إلى حتفٍ زهوقِ

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ولي روحٌ مجنّحة تسامت

لها دأبٌ إلى كشفٍ عميقِ

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يضجُّ بها انفعالٌ شاعريٌ

وترفض كلّ صلصالٍ مُعيقِ

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أتتركني وقربك لي عظيمٌ؟

سرى نبضا تغلغل في العروقِ

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حنانيك العروق بها اشرئبت

حميّتها من الخمر العتيقِ

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لك العتبى فشأنك قد تعالى

ولم أبلغْ سوى فهمٍ دقيقِ !!

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بأنك لاتريدُ القربَ كرها !!

ولكنْ شئتَه حبا حقيقي ...

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هوامش:

(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ).

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ)