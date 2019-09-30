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ولي العهد السعودي يحذر من التصعيد مع إيران ويقول إن الحل السياسي "أفضل"

الإثنين 30 سبتمبر 2019 10:52 ص بتوقيت مسقط

ولي العهد السعودي يحذر من التصعيد مع إيران ويقول إن الحل السياسي "أفضل"

 

واشنطن -رويترز

حذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة تلفزيونية من أن أسعار النفط يمكن أن ترتفع إلى ”أسعار خيالية“ إذا لم يتضافر العالم لردع إيران، لكن قال إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري.

ونفى الأمير محمد خلال مقابلة مع برنامج ”60 دقيقة“ المُذاع على قناة سي.بي.إس أنه أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي بأيدي عملاء سعوديين قبل نحو عام لكنه قال إنه يتحمل في نهاية المطاف ”المسؤولية كاملة“ كقائد للبلاد.

وقال الأمير محمد ”إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران، فسنرى المزيد من التصعيد“.

وقال ولي العهد في مقابلة أُجريت معه يوم الثلاثاء إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن هجمات 14 سبتمبر أيلول كان عمل حرب تقوم به إيران.

لكنه قال إن السعودية ”تأمل في ألا يكون الرد العسكري ضروريا والحل السياسي أفضل بكثير“ لأن اندلاع حرب بين المملكة وإيران سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي. وألقت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية باللوم في الهجمات على إيران. ونفت إيران أي تورط في هذه الهجمات التي أعلنت حركة الحوثي اليمنية المسؤولية عنها.

وأضاف ”الحل السياسي السلمي أفضل بكثير من الحل العسكري“.

وقال إن على ترامب أن يجتمع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني لصياغة اتفاق جديد فيما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران والنفوذ في أنحاء الشرق الأوسط.

وفشلت الجهود للجمع بين الرجلين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وتفاقم التوتر بين واشنطن وطهران بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ومعاودة فرض العقوبات على إيران.

 

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