استرجاع أكثر من 1300 ريال لمستهلكين بالرستاق

الرستاق - الرؤية

تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق، خلال سبتمبر الجاري، من عقد تسويات ودية لصالح عدد من المستهلكين، واستعادة مبالغ مالية قدرت بـ1375 ريالا عمانيا، في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.

وتعُود التفاصيل إلى تمكُّن الإدارة من إعادة مبلغ وقدره 470 ريالا عمانيا لصالح أحد المستهلكين بعد تقديمه شكوى ضد إحدى شركات المقاولات؛ وذلك لانعدام جودة السلعة (الإنترلوك) التي استلمها، واختلاف المقاسات؛ مما سبَّب خللاً في التركيب وعدم صموده لفترة زمنية طويلة، كما تمَّ إرجاع مبلغ وقدره 350 ريالا عمانيا لمستهلك اشترى جهاز هاتف محمول من محل لبيع الهواتف النقالة بعدما وجد عطلاً به.

كما تمكَّنتْ الإدارة من استرجاع مبلغ وقدره 300 ريال عماني لمستهلك آخر بسبب وجود عيوب في تركيب حاجز ببركة السباحة التي اتفق على تركيبه مع إحدى الشركات المتخصصة، وتمَّ إرجاع مبلغ 100 ريال عماني كان قد دفعه كعربون للشركة، كما تمَّ إرجاع مبالغ أخرى في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطاع السفر والسياحة وقطاع قطع الغيار.