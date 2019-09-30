التدريب على إنترنت الأشياء في جولة "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" بإبراء

مسقط - الرؤية

تستضيفُ ولاية إبراء، اليوم الإثنين، رابع الجولات التعريفية بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" في نسختها السابعة -برعاية حصرية من شركة أوكسيدنتال عُمان- تحت رعاية سعادة الدكتور الشيخ سيف بن محمد الغيثي والي وادي بني خالد؛ وذلك بالكلية التقنية في تمام العاشرة صباحًا.

ويشتملُ برنامج الجولة على العديد من الفعاليات؛ والتي تُستهل بكلمة جريدة "الرؤية" -اللجنة الرئيسية للجائزة- يليها عرضٌ تعريفيٌّ بمُستجدات مجالات وفئات التنافس لهذا العام، وتوضيح مفصَّل لشروط الترشح ومكافآت الجائزة.

وبالإضافة لذلك، وترجمةً لرؤية اللجنة الرئيسية للجائزة بأنْ لا تقتصر الجولات التعريفية على مجرد كونها لقاءات تقليدية للتعريف بمستجدات نسخة كل عام، تتضمَّن جولة إبراء 4 ورش تدريبية للشباب؛ يُقدِّم الأولى المدربان أنس بن محمد السيفي وعذاري المقيمية حول "تصميم الدوائر الكهربائية المطبوعة للمبتدئين (بي.سي.بي)"، فيما يقدِّم الثانية المدربان عمر المسكري وياسين المالكي حول "مقدمة في برمجة الأردوينو وإنترنت الأشياء"، على أن يقدم ورشة "أنواع المحركات" كلٌّ من سالم المسكري وسعيد النجيدي، تليها ورشة "من الفكرة إلى الإنتاج" للمدربين عزان بن محمد البوسعيدي والمعتصم بن سيف الحراصي.

وكتقليدٍ اعتادته اللجنة الرئيسية للجائزة، تعرضُ كلُّ من رائدة الأعمال مروة البلوشية صاحبة العلامة التجارية فلامنجو، وصاحبة فندق الأضواء رائدة الأعمال نعمة بن أحمد الإسماعيلية، قصتيْ نجاحهما؛ إذ تستهدفُ الجائزة تحفيزَ الشباب عبر إتاحة الفرصة لصناعة قدوات شبابية أمام الأجيال الجديدة.