الأربعاء, 25 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

الشباب.. ثروتنا الحقيقية

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 10:32 م بتوقيت مسقط

الشباب.. ثروتنا الحقيقية
علي بن بدر البوسعيدي

علي بن بدر البوسعيدي
المزيد من المقالات
الشباب.. ثروتنا الحقيقية نماذج شبابية مشرفة "الرؤية".. نور المعرفة مطار مسقط الدولي والإنجازات العالمية

علي بن بدر البوسعيدي

بعد ثلاث جولات حطَّت فيها "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" في عبري والبريمي الأسبوع الماضي، وبالأمس في الرستاق -وعلى الرغم من أننا لم نصل بعد إلى مُنتصف عدد المحطات الذي حددته "الرؤية"- يُمكنني أن أؤكد على أنَّ الجائزة هذا العام ستكون حافلة بالمنافسات القوية، فالنتائج المثمرة التي لمستها شخصيًّا على أرض الواقع في المحطات الثلاثة تقر العين وتطمئن النفس بأن لدينا جيلا واعدًا قادرا على أن يبني عُمان التي نريد، والكرة الآن في ملعب هؤلاء الشباب الواعدين الذين أصبحوا على علم بكل تفاصيل النسخة الجديدة من الجائزة، وما عليهم سوى تعبئة استمارة الترشح الخاصة بالفئات التي يجدون فيها أنفسهم ومواهبهم.

فاللقاءات الثلاثة التي يبدأها دائمًا الأخ العزيز المكرم حاتم الطائي رئيس التحرير، بكلماته المحفزة والعبارات التي تضيء الأنفاق أمام هذا الجيل الواعد، كانت تصبُّ كل تركيزها على قطاعات التكنولوجيا والتقنيات، وكيف أن السباق قوي جدا على هذا المضمار، وكنت بين الوقت والآخر أتطلع للشباب الحضور فأرى الحماس في عيونهم، ولكم كانت لحظات مُبهِجة لي وأنا أسمع نقاشاتهم التي تحمل أحلامًا كبيرة، وما يتميزون به من مستويات مبدعة. بالإضافة إلى العروض التي تقدمها نماذج وطنية مشرفة اختارتها "الرؤية" بعناية لتزيِّن بها جولات الجائزة في المحافظات، نماذج حققت نجاحات كبيرة في مجالات عديدة، وبعدها كان نذهب في زيارات ميدانية إلى العديد من المشاريع الرائدة التي تغلبت على كل التحديات والمصاعب، واعتمدت على همم أصحابها وعزيمتهم ليضربوا أمثلة رائعة تبعث في النفس راحة بأن عُمان المستقبل في أيدٍ أمينة.

وأظن أنَّ هذه السطور مساحة مُناسبة جدًّا لأن تحمل عبارات الشكر الجزيل لكل من أسهم في إنجاح المحطات الثلاثة الماضية، وما لقيناه من حسن استقبال وكرم ضيافة، بالإضافة لعبارات احتفاء بشبابنا الواعد في هذه الولايات، وفي السلطنة عمومًا، الذين يُدركون حجم مسؤوليتهم وحاجة وطنهم لهم، بأن يكونوا متميزين وغير تقليديين، وأن يواصلوا مسيرتهم حتى ولو مرت عليهم لحظات صعبة، وأن لا يخافوا من أي فشل ممكن أن يمروا به، فالفشل محطة على طريق النجاح والتميز، لذلك عليكم أن تدربوا أنفسكم جميعا أيها الشباب على تطوير مواهبكم وإبداعاتكم، وأن لا تلتفتوا للمحبطين، فالطريق طويل، ومن يطيل النظر وراءه فلن يصل إلا متأخرًا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 نوفمبر 2017

الشباب.. ثروة عمان الحقيقية

المزيد

22 نوفمبر 2015

مرحلة الشراكة الحقيقية

المزيد

23 أبريل 2016

هل هذه النسبة وفق الحاجة الحقيقية؟

المزيد

18 مايو 2016

تسريب الصورة الحقيقية لهاتف "آي فون 7"

المزيد

كتاب آخرين

أحمد السلماني

كاتب

سالم الكثيري

كاتب

د. صالح المسكري

كاتب

هلال الزَّيدي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بن علوي يستعرض مع محمود عباس تطورات الأوضاع في فلسطين.. والسلطنة تؤكد موقفها الثابت والداعم لإقامة الدولة المستقلة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

طاقات أمل مشعة وتجارب نجاح رائدة في الجولة التعريفية بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" بالرستاق

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

انتهاء التأثيرات المباشرة لـ"هيكا".. والدقم تسجل أعلى هطول أمطار

المحليات - أخبار

البنية الأساسية لـ"اقتصادية الدقم" لم تتأثر بـ"هيكا"

الاقتصاد - محلي

السفيرة الصينية: 40% زيادة في حجم التجارة مع السلطنة إلى 21.9 مليار دولار

الاقتصاد - محلي

650 حالة ابتزاز وتنمر إلكتروني لطلاب المدارس في 2018.. و65 بالنصف الأول من 2019

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة