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بالفيديو.. طائرة مسيرة تلقي مخدرات داخل سجن أمريكي

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 04:41 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. طائرة مسيرة تلقي مخدرات داخل سجن أمريكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللحظة التي ألقت فيها طائرة مسيرة كمية من المخدرات وهاتفا خلويا داخل أحد سجون ولاية أوهايو بالولايات المتحدة.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن اللقطات التي سجلها الفيديو تعود لشهر يوليو المنصرم بسجن مقاطعة "كوياهوجا".

ويظهر المقطع سجينا في ساحة السجن الداخلية وهو يتتبع مسار طائرة الدرون التي ألقت بالمخدرات وهاتف خلوي، قبل أن يلتقطهما من الأرض ويخفيهما داخل قميصه.

وإلى غاية الساعة، لم توجه اتهامات إضافية للسجين، كما لم يتم تحديد الشخص الذي كان يسير الطائرة.

 

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