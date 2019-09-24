"الكتاب والأدباء" ينظم حلقة عمل في كتابة القصة القصيرة

مسقط - الرؤية

تنظم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في الفترة من 29 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل، حلقة عمل أدبية في كتابة القصة القصيرة، ويحاضر فيها الكاتب والقاص محمود الرحبي.

وقال الرحبي إن هذه الحلقة تشكل امتدادا لحلقة سابقة قمت بإنجازها بدعم مشكور من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء وهي حلقة "الفصل الروائي الأول"، التي هدفت إلى تشجيع ومد يد العون لكل من لديه الرغبة في كتابة رواية ولكنه يفتقد إلى الحافز وإلى الآليات الضرورية لذلك. لتأتي هذه الحلقة كذلك في نفس خط التشجيع والدفع بالمواهب نحو التحقق. فمن لديه مثلا حكاية أو فكرة لقصة يود أن يقدمها في قالب قصصي حديث ولا يمتلك الآلية أو الدافع لذلك فإنَّ هذه الحلقة تسعى لأن تتيح له التمرس في معرفة وكتابة هذا الجنس الأدبي المهم، مشيراً إلى أن الحلقة تتيح للمُشارك المتابعة اليومية لفكرته ومتابعة تشكلها وتطورها إلى أن تصل إلى مراحلها النهائية، إلى جانب اكتساب معلومات مهمة حول القصة القصيرة وطبيعتها ومراحل نشأتها عبر التاريخ والزمن، مع إطلاعه على عينات من قصص العالم. كما أن القصص المقدمة سوف تخضع كذلك إلى تقييم حيث يتم اختيار المراكز المُتقدمة من بينها والتي ستمنح جوائز تشجيعية من جمعية الكتاب، إلى جانب جميع القصص بعد اكتمالها في ختام الحلقة، سوف تطبع لاحقا في كتاب يكون ضمن إصدارات جمعية الأدباء والكتاب.

وبين الرحبي أن أهداف الحلقة تتمثل في توثيق القصص المقدمة بعد متابعة تشكلها وتكونها ثم إخضاعها للتنافس الحر، مدعومة بمقدمة وافية سأقوم بكتابتها للنشر، وهي مقدمة سوف توثق وتسهب في الحديث عن مراحل الحلقة والتفاصيل الأساسية التي تمت فيها، موضحاً أنَّ الفكرة وجدت دعما لوجستيا وتشجيعا من الجمعية العمانية للأدباء والكتاب، الأمر الذي شجعني لتكرارها بصيغة جديدة، وهي في كل ذلك يقصد منها اكتشاف وتشجيع المواهب العمانية في القصة القصيرة والدفع بها نحو التحقق والبروز.

يشار إلى أن محمود الرحبي، هو قاص وروائي عماني، وله العديد من الإنجازات على المستوى الأدبي فقد فازت مجموعته القصصية (ساعة زوال) بجائزة السلطان قابوس في دورتها الأولى في مجال القصة القصيرة، كما فازت مجموعته القصصية (أرجوحة فوق زمنين) بجائزة دبي الثقافية للقصة القصيرة، وصعدت مجموعته القصصية (لم يكن ضحكاً فحسب) إلى قائمة الخمسة الأوائل في جائزة الملتقى للقصة العربية بالكويت، وتم اختيار مجموعته القصصية (لماذا لا تمزح معي؟) حين صدورها كأفضل إصدار قصصي في معرض مسقط الدولي للكتاب. كما له إصدارات متعددة من بينها (اللون البني)، و (بركة النسيان)، و(لماذا لاتمزح معي؟) وغيرها من الإصدرات وسيصدر له قريبا عن مطبوعات الجمعية العمانية للكتاب مجموعة قصصية بعنوان" ثلاث قصص جبلية"، وفي الرواية صدر له (درب المسحورة) و(خريطة الحالم) و(فراشات الروحاني)، و(أوراق الغريب).