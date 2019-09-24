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التعريف بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب في الرستاق .. اليوم

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 07:33 م بتوقيت مسقط

التعريف بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب في الرستاق .. اليوم

 

الرستاق- طالب المقبالي

تستضيف قاعة دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق صباح اليوم (الأربعاء) النسخة السابعة من جائزة الرؤية لمبادرات الشباب برعاية حصرية من شركة أوكسيدنتال عمان "أوكسي عمان"، وذلك تحت رعاية المكرم الدكتور نبهان بن سيف بن سالم اللمكي عضو مجلس الدولة، وبحضور عدد من الطلبة والأكاديميين وأصحاب الأعمال، وذلك في تمام العاشرة.

وسيتخلل اللقاء كلمة للمكرم حاتم الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على الجائزة، كما يتضمن اللقاء ورشة عمل بعنوان نماذج "التخطيط التجاري"، يقدمها المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية، إلى جانب قصة نجاح تقدمها نظيرة بنت أحمد الحارثية أول عمانية تتسلق قمة إيفرست (أعلى قمة جبلية في العالم).

وأوضح الطائي أنَّ الجائزة تهدف إلى إبراز الابتكارات والمواهب المجيدة للشباب العُماني، وتعزيز مفهوم الريادة والابتكار والإبداع والقيادة الاجتماعية، وتشجيع أبناء الوطن على التميز والإبداع في مختلف المجالات، وتحفيزهم على المبادرة بتنفيذ المشاريع بشكل متميز، إضافة إلى حث الشباب على بذل المزيد من العطاء والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة وتعميق الشعور بالفخر والاعتزاز بالانتماء والولاء وتكريم وتقدير كفاءات وإبداعات الشباب على المستوى المحلي والعربي والدولي، وتشجيع روح المبادرة والعطاء لدى الشباب العماني.

وأكد الطائي أن الجائزة تأتي اتساقا مع الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- بالشباب، والعمل على كل ما من شأنه الارتقاء بهم وتحفيزهم للإسهام الإيجابي في مسيرة نهضة وتقدم وطنهم الغالي عمان، مشيرًا إلى أن الجائزة احتفاء بإبداع وابتكار نخبة من شباب هذا الوطن المعطاء، وتكريما لجهودهم التي تستحق الإشادة والتقدير لما تشتمل عليه من مبادرات خلاقة.

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