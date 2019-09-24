واعتصموا بحبل الله

د. ريم سليمان الخش | باريس
مهمة الشعر أنْ يُبقيك منذهلا
يراود الحسّ مأخوذا به ثملا
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يباغت الوعي للاوعيّ مخترقا
حُجبَ الذوات على شكٍ بما ارتجلا
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كما الحصاة إذا ماحشرجت وهوت
على الفرات ومن سلوانه جفلا
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تحرّك الماء موجاتٍ محمّلةً
برعشة الوجد أشجانا لها امتثلا !!
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وتقلق العشب إيقاظا وقد صعدت
نافورة الطين متروكا عليه طلى
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ماوقعُ شعرك إنْ لم ينفجر قَلِقا !!؟
ليترك النفس في آثاره شُعلا
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مثل الشظايا وقد غارت مجرّحة
عين اليقين ليبقى الجرحُ منفعلا
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فغاية الشعر تحليقٌ بأفق رؤى
وأن يكسّرَ ما للعادة امتثلا
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أرى السواقيَ في أحواضها ركدت
ولم يُعاب بفعل القحط ماهزلا !!
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مسلّمون بما قد شحّ من قبسٍ
وقد توحّشَ وجه الحكمة ابتذلا
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معتّمون بلا شباك يخبرهم
أنّ الهداهد مرسالٌ لمن سألا
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مهددون بجرف السيل واهنةٌ
أقلامهم ولذا لم يبلغوا الجبلا
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لاحلّ إلا بمصباح المعارف لو
شُحنَ الفتيل فعاد الضوء واشتعلا
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ومنبع الحق وهاجٌ سواقيه
رقراقة الضوء تُهدي طالبا سُبلا
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مثل الخليل على صهْوات منطقه
يروّض الذهن لم يأسره ما أفلا !!
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أمانة الله قنديلان من عبقٍ
القلب والعقل كانا للورى رُسُلا
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ومن تفكّرَ في الأهوال جامحة
يُلخّصُ الدرس من بلوائه جُملا !!
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حبٌ تفتّلَ لم نحسن درايته
ولا اعتصامَ بذات الحب إنْ فُتلا
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ذوو العداوة مسمومٌ توعدهم
وألف موتٍ على أنيابهم حُملا
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همُ الوشاة أباليسُ الحياة وقد
تملّكوا الكون مفتونا بهم ثملا
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المال والجاه والأوطان عهدتهم
والفقر والجهل ترسيخ لهم وعلى
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حتى وقعنا بأخدودٍ وليس لنا
حبلٌ ليعصمنا بالله متصلا