واعتصموا بحبل الله

د. ريم سليمان الخش | باريس

مهمة الشعر أنْ يُبقيك منذهلا

يراود الحسّ مأخوذا به ثملا

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يباغت الوعي للاوعيّ مخترقا

حُجبَ الذوات على شكٍ بما ارتجلا

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كما الحصاة إذا ماحشرجت وهوت

على الفرات ومن سلوانه جفلا

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تحرّك الماء موجاتٍ محمّلةً

برعشة الوجد أشجانا لها امتثلا !!

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وتقلق العشب إيقاظا وقد صعدت

نافورة الطين متروكا عليه طلى

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ماوقعُ شعرك إنْ لم ينفجر قَلِقا !!؟

ليترك النفس في آثاره شُعلا

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مثل الشظايا وقد غارت مجرّحة

عين اليقين ليبقى الجرحُ منفعلا

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فغاية الشعر تحليقٌ بأفق رؤى

وأن يكسّرَ ما للعادة امتثلا

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أرى السواقيَ في أحواضها ركدت

ولم يُعاب بفعل القحط ماهزلا !!

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مسلّمون بما قد شحّ من قبسٍ

وقد توحّشَ وجه الحكمة ابتذلا

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معتّمون بلا شباك يخبرهم

أنّ الهداهد مرسالٌ لمن سألا

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مهددون بجرف السيل واهنةٌ

أقلامهم ولذا لم يبلغوا الجبلا

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لاحلّ إلا بمصباح المعارف لو

شُحنَ الفتيل فعاد الضوء واشتعلا

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ومنبع الحق وهاجٌ سواقيه

رقراقة الضوء تُهدي طالبا سُبلا

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مثل الخليل على صهْوات منطقه

يروّض الذهن لم يأسره ما أفلا !!

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أمانة الله قنديلان من عبقٍ

القلب والعقل كانا للورى رُسُلا

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ومن تفكّرَ في الأهوال جامحة

يُلخّصُ الدرس من بلوائه جُملا !!

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حبٌ تفتّلَ لم نحسن درايته

ولا اعتصامَ بذات الحب إنْ فُتلا

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ذوو العداوة مسمومٌ توعدهم

وألف موتٍ على أنيابهم حُملا

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همُ الوشاة أباليسُ الحياة وقد

تملّكوا الكون مفتونا بهم ثملا

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المال والجاه والأوطان عهدتهم

والفقر والجهل ترسيخ لهم وعلى

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حتى وقعنا بأخدودٍ وليس لنا

حبلٌ ليعصمنا بالله متصلا