عندما ينسى الأنا أناه

سماح الضاهر| ألمانيا

أنسى يوماً أنني كُنتُ حَبيبتكَ

وبأنني فَرشتُ لكَ الأحلامَ ورداً

والليالي نواقيسَ انتظار

انسى يوماً أنني ما خُنتُ عَهدك

وبأنني اشعلتُ نَفسي من أجلِ ازهارِ حُبك

فأشواكُ بعدكَ غَرزت في قلبي

لتُحيلهُ رماد

برَأت منكَ أيامي و مني

برَات من تلكَ الاماني التي لم تَعد تشفى

من تلكَ الوعودِ التي ذهبت سدى

يا من كُنتَ سبباً لإبتسامتي

أراكَ و لا أراك

فبعضٌ مني يَبحثُ عنكَ

وبعضٌ مني يقولُ كَرهتُك

وبعضٌ مني لا يرى في الدُنيا سواك

فأين أنا .. . يا من تبحثُ عن أناك

وأينَ أنت

في دروبِ القدرِ افترقنا

فهل ينسى الأنا أناه