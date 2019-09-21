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مناورات إيرانية روسية صينية مرتقبة في المحيط الهندي وبحر عمان

السبت 21 سبتمبر 2019 01:19 م بتوقيت مسقط

مناورات إيرانية روسية صينية مرتقبة في المحيط الهندي وبحر عمان

عواصم - الوكالات

أعلن الجيش الإيراني، إجراء مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين قريبا في شمال المحيط الهندي، وبحر عمان.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مساعد الشؤون الدولية للأركان العامة للقوات المسلحة الإیرانیة العمید قدیر نظامي: "للمرة الأولى منذ الانقلاب الإسلامي في إيران، سنجري مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين كقوتين رئيسيتين في شمال المحيط الهندي وبحر عمان قريبا".

وأضاف نظامي: "ستؤخذ التقييمات والنتائج السياسية والعسكرية لهذه المناورات في الاعتبار وسوف توضع في الحسبان في التطورات الاستراتيجية المستقبلية بين هذه البلدان".

وتابع مساعد الشؤون الدولية للأركان العامة للقوات المسلحة الإیرانیة: "سوف تقام المناورات المشتركة في شمال المحيط الهندي وبحر عمان حيث المياه الدولية"، لافتا "ليس لدينا أي خطة للقيام بمناورات مع أحد في منطقة الخليج، لدينا فقط مناورات تجري كل سنتين مع الجانب العماني في مضيق هرمز والخليج".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال إن بلاده تنوي إجراء مناورات عسكرية إيرانية روسية، مشيرا إلى أنها لن تكون موجهة ضد أحد.

وقال ظريف، إن هدف المناورات العسكرية مع روسيا، هو حفظ أمن الجميع وهي ليست ضد أحد. وتابع "اليوم العلاقات بين إيران وروسيا هي الأفضل خلال الـ40 عاما الأخيرة"، مضيفا "السبب الرئيسي لهذه العلاقة هو إدراكنا نحن وروسيا والصين ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال وزير الخارجية الإيراني "طرحنا لحفظ أمن الخليج يشابه الطرح الروسي إلى حد ما، وهو لحماية كل دول الخليج وليس لإيجاد توتر بين دول الخليج".

 

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