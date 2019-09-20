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إغلاق حساب المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي على "تويتر"

الجمعة 20 سبتمبر 2019 03:05 م بتوقيت مسقط

إغلاق حساب المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي على "تويتر"

 

أعلن موقع "تويتر" اليوم الجمعة، تعليق حساب المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني.

وكان ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا في أكتوبر عام 2018 بإعفاء القحطاني من منصبه، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

وجاء الإعفاء آنذاك بالتزامن مع إعلان السعودية رسميا، على لسان نائبها العام، سعود بن عبد الله المعجب، عن "وفاة خاشقجي، نتيجة شجار داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية، وتوقيف 18 شخصا في إطار التحقيق في القضية".

وفي نفس السياق أغلق "تويتر" 4258 حسابا إماراتيا مختصا بالملفين القطري واليمني.

وقال موقع "تويتر" اليوم الجمعة إن هذه الحسابات تعمل حصريا من الإمارات، وتستخدم أسماء وهمية وتغريدات معظمها حول قطر واليمن. ولم يذكر اسم كيان معين يقف وراء تلك العملية.

وقالت الشركة إن هذه الحسابات كانت تدار من قبل شركة خاصة تدعى "DotDev"، التي تعرف نفسها على موقعها الإلكتروني على أنها "شركة برامج مخصصة مقرها في أبو ظبي".

 

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