اليوم.. البريمي تحتضن ثاني محطات التعريف بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب"

الرؤية - مريم البادية - سيف المعمري

يَرْعَى سَعَادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي، اليوم، المحطة الثانية من الجولات التعريفية بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب"، والتي تُنظِّمها جريدة "الرؤية"، برعاية حصرية من شركة من أوكسيدنتال عمان "أوكسي عمان"، ويُقام اللقاء في قاعة المحاضرات والندوات بكلية البريمي الجامعية، وبحضور عدد من المهتمين في هذا المجال.

ويبدأ اللقاء بكلمة افتتاحية يُقدمها المكرم حاتم الطائي رئيس تحرير جريدة "الرؤية" المشرف العام على الجائزة، إلى جانب عرض مرئي يستعرض فكرة الجائزة وأهدافها وجوائزها، إضافة لشروط الترشح للجائزة، وسيتم استعراض المجالات الثمانية للجائزة، والتي ستمنح جوائز للمراكز الثلاثة الأولى بكل مجال.

ومن المقرر أن يقدِّم وليد بن عبدلله البادي عضو اللجنة الوطنية للشباب، عرضًا مرئيًّا عن دور اللجنة في دعم مشاريع الشباب، وتشجيعهم على خوض غمار الابتكار في مختلف المجالات. وسيقدِّم المهندس طالب بن أحمد الجابري وكيل فلج الصعراني بالبريمي، قصة نجاحه في صيانة الفلج وإعادة الحياة إليه.