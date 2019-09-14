السبت, 14 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

المحسوبية والواسطة بالمنتخبات

السبت 14 سبتمبر 2019 05:28 م بتوقيت مسقط

المحسوبية والواسطة بالمنتخبات
أحمد السلماني

أحمد السلماني
المزيد من المقالات
المحسوبية والواسطة بالمنتخبات عفوًا.. منتخبنا ليس للمزاد! "شجع فريقك" أغلى من اللحاق بالمنتخب

أحمد السلماني

صَدَم اللاعبُ الدوليُّ السابق قاسم سعيد، الوسطَ الرياضيَّ بالسلطنة -بما فيه الجهات الرسمية ذات العلاقة- بتصريحاته النارية والنادرة في مثل هذه الحالات؛ عندما تحدَّث صراحةً عن أنَّ قاعدة اختيار لاعبي المنتخبات تُدار حاليا بالواسطة وبـ"جروبات الواتساب"؛ وذلك في تصريح خصَّ به القناة الرياضية بالسلطنة، في حوار صريح له قلَّ نظيره على مدى 5 عقود تقريبا، وللحق ليس قاسم وحده من يعيش حالة التندُّر من الطريقة التي يتمُّ بها استدعاء اللاعبين لقوائم منتخباتنا الوطنية؛ سواء في كرة القدم ذات الشعبية الجارفة هنا، أو باقي اللعبات ومختلف الرياضات.

صَدْمة الوسط الرياضي ليست في الموضوع في حدِّ ذاته؛ فهذا حقيقة لا يُنكرها أحد، وليست في الرياضة فحسب، بل وللأسف في مساقات كثيرة، يصعُب التعاطي معها أو الحد منها، وتعود إلى القيم التي تربَّى ويتربَّى عليها الإنسان، ولكن الصَّدمة كانت في أنه من النادر جدًّا الخروج في العلن هكذا، وفي وسائل الإعلام، للحديث عن هكذا قضية كُلنا شركاء فيها، يوم أن كان المسؤولون عن اللعبة والإعلام يدسُّون رُؤوسهم في الرمال عند الحديث عنها، ولا تُطرح على الملأ؛ كونها من المحرَّمات أن يتم التعاطي معها إعلاميًّا؛ لأننا نعيش في مجتمع ملائكي ومثالي جدا، ومن ثمَّ إيجاد الحلول المناسبة للحد منها، ولن نجدها للأسف.

وهنا.. لا يسعني حقيقة إلا أنْ أُحيِّي اللاعب على شجاعته بغضِّ النظر عمَّا يرمي إليه؛ فقد وضع يده على جرح قديم متجدد، ولا يمكن إنكاره، ورغم ذلك فالمنطق والطبيعي جدًّا أن يتم استدعاء هذا للمنتخب، وإقصاء ذاك لدواعٍ من المُفترض أنها فنية بحتة، كما أن قوائم المنتخبات محدودة، خاصة في المنتخب الأول، ولا يمكنها استيعاب الجميع، والأمر لابد أن يعود أولا وأخيرا لإدارة المنتخب الفنية، وتحديدا للهولندي أورين كومان، والأخير لا أعتقد أنه على استعداد لأن يفشل أو أن تتخلل فترته حالة من عدم الاتزان تسيء إليه وهو في طريقة نحو بناء سيرة ذاتية له في المنطقة الخليجية "الثرية"، عبر البوابة العمانية.

واليوم.. إدارة المنتخب واتحاد اللعبة مُطالبون بتوضيح حيثيات تصريح لاعب بقيمة قاسم سعيد يعيش فترة تألُّق كبيرة بناديه، ليست بالضرورة معيارا لاختياره، ولكن من باب درء الشكوك، كما أن الشيخ رئيس اتحاد اللعبة ونائبه رئيس لجنة المنتخبات ومدير دائرة المنتخبات ليسوا بحاجة للتذكير بضرورة البحث والتحري فيما لو كانت هناك تدخُّلات إدارية في عمل فني مناط به مسؤولية اختيار الفذ والكفء من اللاعبين لقائمة منتخب يُمثل السلطنة، وأن يتم التعاطي مع الموضوع بإيجابية وبصدر واسع رحب.

وأعُود وأذكِّر لجنة المنتخبات بمطالبتِي سابقًا بعدم حل المنتخب الأولمبي حينها والمشاركة به في كأس الخليج كمنتخب رديف للمنتخب الأول؛ وبالتالي ضمان ديمومة تألق وألق لاعبينا، وحضور قوي لمنتخبنا في الاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية... مُشكلتنا أننا لا نستمع، أو لا نجيد الاستماع للآخر!!

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 نوفمبر 2015

مسرحية تعالج قضيّة المحسوبية بصحم

المزيد

17 يناير 2016

لوبيز كارو.. مهندس النهوض بالمنتخبات

المزيد

30 يونيو 2018

ثقة كبيرة بالمنتخبات المغمورة بعد التأهل الصعب للكبار

المزيد

15 سبتمبر 2015

المدرب أنور الحبسي: الإنجاز الخليجي يحتم الاعتناء بالمنتخبات السنية وعدم إغفال عظم التحدي

المزيد

كتاب آخرين

د. صالح الفهدي

كاتب

زاهر بن حارث المحروقي

كاتب

بدرية الهنائيَّة

كاتب

صفا بنت سعيد الربخية

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"باونس عمان" تكشف نتائج التحقيقات الأولية عن حادث الطفل

المحليات - أخبار

شاهد.. التلفزيون السعودي يعلق على "استهداف أرامكو"

دولي - أخبار

بالفيديو.. تفاصيل استهداف معملين لأرامكو السعودية بالطائرات المسيرة

دولي - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

أمير الكويت يغادر المستشفى

دولي - أخبار

انخفاض في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

حقيقة حبس وتغريم السعوديين المتعاطفين مع قطر

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة