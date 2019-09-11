ينفقان 100 ألف دولار في أسبوعين.. بالخطأ!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تخيل أن تستيقظ في يوم من الأيام لتجد 120000 دولار إضافية في حسابك المصرفي دون أن تعمل أو تربح في مسابقة!

هذه ليست مزحة، فبحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، وقع ذلك الأمر لزوجين من ولاية بنسلفانيا الأمريكية هما روبرت وتيفاني ويليامز، عندما تم تحويل 120000 دولار أمريكي كمبلغ غير مخصص لأغراض تجارية بطريق الخطأ للحساب المصرفي الخاص بالزوجين. لكن الزوجين فضلا عدم الاتصال بالبنك، وقاما بصرف النقود وشراء سيارات جديدة، حتى إنهم أعطوا 15000 دولار لأصدقاء يمرون بضائقة مالية. وأنفق الزوجان حوالي 100000 دولار في أسبوعين ونصف الأسبوع. لكن المفاجأة أن البنك اتصل بهم وأبلغهم بأنهما مسؤولان عن إعادة جميع الأموال.

وذكرت صحيفة "صن جازيت" أن الزوجين، في استجواب منفصل، أخبرا الشرطة بأنهم "كانوا على علم بأن النقود لا تخصهما، لكنهما أنفقاها على أي حال".

ويواجه الزوجان الآن 3 تهم جنائية تتعلق بالسرقة وتلقي ممتلكات مسروقة، حسبما تظهر سجلات المحكمة. ومثل الزوجان أمام المحكمة الأسبوع الماضي وطلب منهما كفالة قدرها 25000 دولار لكل منهما.