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بيان من مجلس التعاون الخليجي حول تصريحات نتنياهو

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:03 م بتوقيت مسقط

بيان من مجلس التعاون الخليجي حول تصريحات نتنياهو

عواصم - الوكالات

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في بيان الأربعاء تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفها بالاستفزازية والعدوانية، مؤكداً أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما طالب مجلس الأمن بموقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي تلك التصريحات، ورحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ.

يشار إلى أن نتنياهو كان تعهد، الثلاثاء، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر. وقال في خطاب تلفزيوني "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".

كما أكد عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه رغم التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الانتخابات الإسرائيلية.

 

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