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إشادات بمشاركة السلطنة في معرض "الصين- الدول العربية"

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - العمانية

قال موقع "تريد أرابيا" إن العلاقات التجارية والاستثمارية العمانية المتنامية مع الصين خطت خطوة أخرى إلى الأمام بعد مُشاركة السلطنة في معرض الصين - الدول العربية الذي أقيم في ينتشوان.

وأكد في تقرير نشره الموقع أمس أن مكانة السلطنة كنقطة لوجيستية والنمو المطرد لمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة كان محور العديد من الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في ينتشوان بالصين خلال مشاركة السلطنة في معرض الصين - الدول العربية، مشيرا إلى أن ذلك كان فرصة للقاء العديد من رجال الأعمال العمانيين مع نظرائهم من الصين. ولفت التقرير إلى أنه تم تخصيص 35 استثمارا متنوعا في منطقة الدقم الاقتصادية، تشمل الصناعات الثقيلة، والكيماويات، والبتروكيماويات، والتكرير، والتصنيع، والتجميع، والطاقة والمياه، فضلاً عن مصادر الطاقة المتجددة لمجمع الدقم الصناعي العماني، ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في المرحلة الأولى من المجمع الصناعي 10.7 مليار دولار.

وقال إنَّ المشاركة العمانية في ينتشوان لفتت انتباه مسقط إلى جيل جديد من مستثمري الأعمال الصينيين، مؤكدا أن هناك معطيات لوجسيتية تتمثل في الأداء الاقتصادي، والموقع الجغرافي، والوصول إلى الأسواق الآسيوية والإفريقية المتنامية، ومجموعة المواهب المحلية الشابة متعددة اللغات في السلطنة التي تثير الاهتمام، ولكن ربما يكون العامل الأكثر أهمية على الإطلاق هو القيمة التي يمكن للمستثمرين الصينيين العثور عليها في عمان وهي مكانة السلطنة كمنطقة  للتجارة والاستثمار المشترك بين عمان والصين.

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