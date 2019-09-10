مجلس الوزراء الكويتي يعلق على الحالة الصحية لأمير البلاد

الكويت - الوكالات

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن ارتياحه للحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال أمس الاثنين -في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)- إن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أحاط المجلس علما في اجتماعه الأسبوعي بدخول الأمير أحد المستشفيات الأميركية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قد ذكر قبل يومين أن الأمير قد دخل أحد المستشفيات بالولايات المتحدة لاستكمال فحوص طبية.

كما أشار الشيخ علي جراح إلى تأجيل اللقاء الذي كان مقررا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 من سبتمبر الجاري.

ووصل الشيخ صباح الأحمد الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري في "زيارة خاصة" بحسب وكالة الأنباء الكويتية، ثم توجه إلى العاصمة واشنطن استعدادا للقاء كان مقررا الخميس المقبل مع ترامب.

وفي 18 أغسطس الماضي، أعلنت كونا -نقلا عن الديوان الأميري- أن الأمير "تعافى" من عارض صحي "تعرض له سموه بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت نتائجها بفضل الله بالتوفيق والنجاح".