الثلاثاء, 10 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

مجلس الوزراء الكويتي يعلق على الحالة الصحية لأمير البلاد

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 03:28 م بتوقيت مسقط

مجلس الوزراء الكويتي يعلق على الحالة الصحية لأمير البلاد

الكويت - الوكالات

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن ارتياحه للحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال أمس الاثنين -في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)- إن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أحاط المجلس علما في اجتماعه الأسبوعي بدخول الأمير أحد المستشفيات الأميركية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قد ذكر قبل يومين أن الأمير قد دخل أحد المستشفيات بالولايات المتحدة لاستكمال فحوص طبية.

كما أشار الشيخ علي جراح إلى تأجيل اللقاء الذي كان مقررا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 من سبتمبر الجاري.

ووصل الشيخ صباح الأحمد الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري في "زيارة خاصة" بحسب وكالة الأنباء الكويتية، ثم توجه إلى العاصمة واشنطن استعدادا للقاء كان مقررا الخميس المقبل مع ترامب.

وفي 18 أغسطس الماضي، أعلنت كونا -نقلا عن الديوان الأميري- أن الأمير "تعافى" من عارض صحي "تعرض له سموه بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت نتائجها بفضل الله بالتوفيق والنجاح".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 سبتمبر 2019

بيان عاجل بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت

المزيد

27 مايو 2015

البرلمان الليبي يعلق جلسة "محاسبة رئيس الوزراء"

المزيد

26 أغسطس 2019

بالصور.. أول ظهور لأمير الكويت بعد الوعكة الصحية الأخيرة

المزيد

28 نوفمبر 2016

رئيس الوزراء الكويتي يقدم للأمير استقالة الحكومة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

شاب عماني يبتكر تطبيقا للتسوق الإلكتروني من منتجات الجبل الأخضر

المحليات - أخبار

"جمعية الصحفيين" تبحث تعزيز التعاون مع "الصداقة الصينية العربية"

المحليات - أخبار

السلطنة تحافظ على الصدارة العالمية في "الخلو من الإرهاب".. وتتقدم 13 مركزا إلى الـ34 عالميا في البنية الأساسية والموانئ

عمان - سياحة عمان

في بروكسل.. انطلاق حملة ترويجية لجذب الشركات الأوروبية للاستثمار في "اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

72 مؤسسة حكومية تُشارك في التمرين الوطني للأمن السيبراني والحماية من الهجمات الإلكترونية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

انخفاض أسعار الوقود لشهر سبتمبر في السلطنة

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة