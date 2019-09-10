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حدّثْ مساراتِ الدموعِ عن النوى

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 12:32 م بتوقيت مسقط

حدّثْ مساراتِ الدموعِ عن النوى

 

محمد الفهد| العراق

 

لا تكتم الوجعَ الخفيّ وقلْ لهمْ

كتمُ الأذى أقسى من الأوجاع ِ

//

آهاتُ قلبكَ في نشيدٍ دائم ٍ

تمضي بنفسِ اللحنِ و الإيقاعِ

//

حدّثْ مساراتِ الدموعِ عن النوى

وافتحْ طريقَ الهمِّ للأسماعِ

//

بعضُ الرجالِ إذا تكاثرَ حزنهمْ

كتموا أمامَ الخصمِ و الأتباعِ

//

متطلعينَ إلى  نهارٍ مشرقٍ

تأتي شموسَ السعدِ بالإشعاعِ

//

و تضيعُ أحزانُ الخريفِ بنورها

بمزارعِ التّفاحِ و النعناعِ

//

و تعيدُ ألوانُ الحياةِ  بريقها

تحيي زهورَ الحبِّ في  الأصقاعِ

//

أملُ السعادةِ في بحارِ وجودنا

نسعى لدولتهِ بدونِ شراعِ

 

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