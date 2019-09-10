محمد الفهد| العراق
لا تكتم الوجعَ الخفيّ وقلْ لهمْ
كتمُ الأذى أقسى من الأوجاع ِ
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آهاتُ قلبكَ في نشيدٍ دائم ٍ
تمضي بنفسِ اللحنِ و الإيقاعِ
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حدّثْ مساراتِ الدموعِ عن النوى
وافتحْ طريقَ الهمِّ للأسماعِ
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بعضُ الرجالِ إذا تكاثرَ حزنهمْ
كتموا أمامَ الخصمِ و الأتباعِ
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متطلعينَ إلى نهارٍ مشرقٍ
تأتي شموسَ السعدِ بالإشعاعِ
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و تضيعُ أحزانُ الخريفِ بنورها
بمزارعِ التّفاحِ و النعناعِ
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و تعيدُ ألوانُ الحياةِ بريقها
تحيي زهورَ الحبِّ في الأصقاعِ
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أملُ السعادةِ في بحارِ وجودنا
نسعى لدولتهِ بدونِ شراعِ