محاضرة حول الإرشاد الأكاديمي بكلية التربية في الرستاق

الرستاق - طالب المقبالي

نظَّمتْ كلية التربية بالرستاق مُحَاضرة توعوية بالإرشاد الأكاديمي، قدَّمتها الدكتورة بشرى الحسنية، واستهدفتْ الطلاب الجدد بالكلية، وعددهم 150 طالبا.

وَسَعت المحاضرة إلى توعية الطلاب بأهم ما يجب اتخاذه من خطوات عمل من أجل الوصول لمستوى الطموح بالكلية لتخريج عدد 150 معلمَ علوم بحلول العام 2023، دون وجود أي فاقد أو تأخر في التخرج. واستعرضت الحسنية الفرق بين الدراسة بالكلية والدراسة بالمدرسة، وكيف يختلف دور الطالب وهو بالكلية عن دوره وهو طالب بالمدرسة. وناقشت المحاضرة أهمية أن يكون الطالب هو المرشد الأول لنفسه من خلال ضرورة الوعي بأهم اللوائح والأنظمة وكيفية حساب المعدل وحساب نسب الغياب، وضرورة الرجوع إلى المرشد الأكاديمي للإلمام وفهم الخطة الدراسية. ثمَّ تعرضت المحاضرة إلى أهمية دور المرشد وكيفية مساعدة للطالب لاتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، كما تمَّ التطرق إلى 3 أنواع من الإرشاد الأكاديمي: إرشاد وقائي وتوعوي، وإرشاد علاجي، وإرشاد إنمائي أو تحسيني. وتحدَّثتْ المحاضرة عن أبرز عوامل الإخفاق والتعثر الدراسي، فيما اختتمت المحاضرة باستعراض عوامل النجاح والتفوق الدراسي.