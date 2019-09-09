بالفيديو.. أفعى برأسين في ولاية أمريكية!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

عثر باحثون على أفعى جرسية (مجلجلة) ذات رأسين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وقال أحد الباحثين إن هذه الأفعى على الأغلب لن يكون بمقدورها البقاء على قيد الحياة، فمن الممكن أثناء الزحف أن تتعثر مما يعرضها لأن تكون فريسة سهلة للحيوانات المفترسة، وفقا لما نشرته وكالة يونايتد برس إنترناشونال الأمريكية.

وقال زاب ألورتي المدير التنفيذي لمجموعة Herpetological Associates وهي شركة استشارية تسعى لحماية الكائنات المهددة بالانقراض: "إننا نحتفظ أيضًا بمجموعة من الثعابين المهددة بالانقراض، لذلك فنحن مؤهلة لرعاية الثعبان ذي الرأسين".

ويرى ألورتي أنه ربما كان من المفترض أن تكون الرأس الثانية توأما للثعبان، ومن المحتمل أن يكون حدث شيء ما وأنجبت الأم هذا الثعبان غير الطبيعي. وأضاف أن هذه أول أفعى برأسين يتم العثور عليها في ولاية نيوجيرسي.

يشار إلى أنه عثر على ثعبان مماثل في ولاية ألاباما في عام 2009.