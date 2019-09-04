زوجة هندية تطلب الطلاق.. والسبب غريب!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

تصدرت امرأة هندية عناوين الأخبار المحلية في الهند مؤخرا بعد أن سعت للطلاق من زوجها بسبب انشغاله الشديد في الدراسة والاستعداد لأحد الامتحانات المهنية التي تعقد على مستوى البلاد.

وقال موقع "أوديتي سنترال" إن المرأة التي لم تكشف هويتها زعمت في محكمة الأسرة أن زوجها يمضي طوال اليوم في التحضير لامتحانه ولا يتحدث إليها على الإطلاق أو يخرج معها. وبعد فترة من الوقت فقدت قدرتها على التحمل، لذلك قررت طلب الطلاق.

وقام قاضي المحكمة باستدعاء زوجها لسماع وجهة نظره، وقال الزوج إنه ليس لديه ما يشتكي منه بشأن زوجته واعترف بتخصيص كل وقته للتحضير لامتحان الخدمة المدنية، مدعيا أنه كان يحلم باجتيازه منذ طفولته. وأقر الزوج بأن حياته الزوجية أصبحت غير مستقرة بسبب هوسه بالدراسة وقال إنه لا يريد تعقيد الأمور أكثر من ذلك.

وبعد الاستماع إلى كلا الجانبين، طلب القضي منهما قضاء بعض الوقت سويا، وإعادة النظر في قرارهم ومعرفة ما إذا كان يمكنهم حل المشكلة قبل الأمر بالطلاق.