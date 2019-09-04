الأربعاء, 04 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالفيديو .. رئيس دولة يعثر على كاميرا تجسس داخل مكتبه

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 03:09 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. رئيس دولة يعثر على كاميرا تجسس داخل مكتبه

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور العثور على كاميرا صغيرة للتجسس على اجتماعاته، في غرفة بالقصر الرئاسي الوطني.

وعرض لوبيز أوبرادور الكاميرا الصغيرة للصحفيين، في مؤتمره الصحفي الصباحي، وظهر وهو يحمل الجهاز الضئيل في راحة يده.

وقال الرئيس المكسيكي: "لا يوجد شيء سري. لا شيء مخفي. لهذا السبب نحن لا نعتبر هذا أمرا كبيرا".

 وأوضح لوبيز أوبرادور إن الكاميرا لفتت انتباهه لأنها صغيرة جدا.

كما ذكر أن الغرفة استخدمت لعقد اجتماعات مع أشخاص يقدمون مقترحات للحكومة، فيما لم يتكهن بمن وضعها هناك ولا منذ متى كانت تعمل.

وأشار الرئيس إلى أن الفنيين أخبروه بأنه يجب تحميل ذاكرة الكاميرا بشكل دوري.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 أغسطس 2017

بالفيديو.. سعودي يعثر على كنز في حمام منزله

المزيد

06 مارس 2019

بالفيديو.. "محظوظ" يعثر على قطعة من قيء حوت العنبر

المزيد

17 أبريل 2019

انتحار رئيس دولة بأمريكا اللاتينية

المزيد

20 أبريل 2019

رئيس دولة يمارس عمله من المنزل بسبب الثعابين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالفيديو.. الكشف عن شعار مونديال قطر 2022

رياضة - دولي

بنك الإسكان يوافق على 630 قرضا بقيمة تزيد على 26.8 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

"الإحصاء والمعلومات" ينفذ استطلاع ثقة المستهلك حتى 12 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

دفعة جديدة من "حماة الحق" تلتحق بشرطة عمان السلطانية.. وبدء المراحل التدريبية والتطبيقات العملية

المحليات - شرطة

القيمة المحلية المضافة والتحول الرقمي أبرز محاور جلسات مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

كشف أسباب توقف عمليات الإنشاء بمطار آل مكتوم بدبي

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة