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ضاحي خلفان يثير الجدل بهذه التغريدة

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 02:47 م بتوقيت مسقط

ضاحي خلفان يثير الجدل بهذه التغريدة

 

أثارت تغريدة لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، حول "قوة وتأثير الإعلام القطري"، جدلا حادا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب ضاحي خلفان، في حسابه الرسمي على "تويتر": "كنت أسمع دائما عن قوة وتأثير الإعلام القطري وتفوقه في المنطقة، وكنت أرد على كثير من الخليجيين بأنه لا عليكم منه".

وتابع: "ولكنه في الحقيقة، اعترف اليوم أن إعلامها وشبكات تواصلها الاجتماعي استطاعت أن تحقق أهدافها وتشوه صورة خصومها، فهي لا تترك سبيلا إلا اتخذته للوصول إلى الغاية المطلوبة".

وأثارت التغريدة ردود فعل كثيرة، بعضها لصحفيين ونشطاء، انقسمت بين مؤيدة ومعارضة، حيث اتهم البعض ضاحي خلفان بـ"تشويه سمعة بلاده"، فيما دافع البعض الآخر عن موقفه تجاه الإعلام القطري.

 

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