2087 مراجعا بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني

مسقط - الرؤية

أظهرت إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة أنّ المركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني استقبل 2087 مراجعاً خلال عام 2018، من مختلف محافظات السلطنة.

وكان المركز قد أكمل خمسة أعوام منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي في عام 2013، تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور أحمد بن محمد السعيدي بالتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الثالث والأربعين المجيد؛ حيث أتى إنشاؤه بهدف توفير خدمات صحية تخصصية دقيقة في مجال الأمراض الوراثية بشتى أنواعها تماشياً مع التقدم العلمي المتسارع في هذا المجال مما يتيح للمواطن الاستفادة من هذه الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية على حد سواء.

ويتألف المركز الوطني من أربعة أقسام رئيسية؛ القسم الأول "العيادات الوراثية التخصصية"والتي من أبرزها عيادة الإرشاد الوراثي وعيادة أمراض الأيض الاستقلابية وعيادة أمراض التشوهات الخلقية وعيادة أمراض الغدد الوراثية وفي عام 2018 تمّ استحداث عيادة الإرشاد الوراثي المختص بحلول الإنجاب والوقاية من تكرار الأمراض المتوارثة.

أمّا القسم الثاني فهو "قسم المختبرات الجينية" الذي يشتمل على مختبرات التحليل الكروموسومي بكافة أنواعه، ومختبرات التحليل الوراثي الجزيئي والتحليل الجيني ومختبرات للتحليل النوعي والكمي لـDNA ومختبرات التحليل الجزيئي للكروموسومات.

بينما القسم الثالث "قسم التعليم المستمر" فيُعنى بعملية التعليم المستمر للكوادر الطبية العاملة في مجال الطب الوراثي، وتنمية الجانب العلمي والعملي لديهم من خلال اطلاعهم على آخر مستجدات الأبحاث والدراسات في مجال الصحة الوراثية، علاوةً على الإشراف وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية في مجال الإرشاد الوراثي، التي تستهدف الكوادر الصحية من مختلف محافظات السلطنة بالإضافة إلى دور المركز في التثقيف المجتمعي من خلال أنشطة ومحاضرات يساهم فيها الكادر الطبي بشكل مستمر.

والقسم الرابع وهو قسم إدارة الجودة والذي يضمن تقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع المواصفات المعتمدة دوليا في المختبرات الجينية.

ومن أبرز إنجازات المركز الوطني للصحة الوراثية؛ تدشين البرنامج التدريبي المتكامل للإرشاد الوراثي "الذي يعتبر أول برنامج تدريبي متخصص على مستوى الخليج العربي في مجال "التعليم والتدريب خلال الأداء الوظيفي" بهدف رفد كافة محافظات السلطنة بكودار طبية قادرة على تأدية دور الإرشاد الوراثي المكمل لدور المركز بكل كفاءة واقتدار.

ومن ناحية أخرى قام قسم المختبرات الوراثية بالمركز بتدشين العديد من الفحوصات التشخيصية النوعية؛ وذلك بهدف تقليص مدة إنجاز وسرعة التشخيص لبعض الفحوصات الهامة المتعلقة بأورام الدم، والتي كانت ترسل إلى خارج السلطنة في السابق.

واستحدث المركز الوطني خدمات الفحص الجيني الجزيئي محلياً للكثير من الأمراض المنتشرة بشكل واسع في السلطنة مثل أمراض التكيّسات الكلوية وأمراض الأورام المتوارثة وأمراض القلب وغيرها من الأمراض حيث تمّ اكتشاف مسبباتها المتوارثة، ويسعى المركز إلى تطوير الفحوصات الدقيقة مثل فحص الأكسوم الشامل محلياً وذلك للإسهام في توفير قاعدة بيانات محلية واسعة وتشخيص أكثر دقة وإثراء البحث العلمي باكتشافات تفيد الفرد والمجتمع.

ويسعى المركز الوطني للصحة الوراثية إلى تشجيع الدراسات والأبحاث في مجال الصحة والأمراض الوراثية، والكثير منها جرى نشره في مجلات ونشرات طبية عالمية؛ وذلك لما تحتويه من معلومات تثري الجانب التشخيصي والعلاجي للأمراض الوراثية. وكانت الدكتورة سلمى الحراصية دشنت أول كتاب بحثي يتناول متلازمة داون في السلطنة في عام 2017.

يشار إلى أنّ علم الجينات والوراثة البشرية يعد من أهم المجالات وأسرعها وأكثرها تأثيراً على صحة الأفراد كما كشفت الدراسات العلمية مؤخرا؛ حيث تدخل المسببات الجينية في معظم الأمراض كالأورام السرطانية وأمراض الدم الوراثية وأمراض الأعصاب والغدد والكلى، إضافة إلى التشوهات الخلقية وأمراض الأيض والاستقلاب وكذلك التأخر الذهني والإعاقات بشتى أنواعها.