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برعاية الكويت.. تفاصيل "مبادرة طهران" لخفض التصعيد في الخليج

الأربعاء 21 أغسطس 2019 01:56 م بتوقيت مسقط

برعاية الكويت.. تفاصيل "مبادرة طهران" لخفض التصعيد في الخليج

عواصم - الوكالات

عرض وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على المسؤولين الكويتيين مبادرتين لخفض التصعيد في المنطقة وتأمين الملاحة في مياه الخليج، وهما إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية، وإنشاء قوة بحرية مشتركة لحماية الملاحة.

وذكرت قناة "الجزيرة"، أن ظريف شرح بالتفصيل لكل من ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مبادرة طهران لتوقيع دول المنطقة الخليجية اتفاقية لعدم الاعتداء، وذلك لبعث الطمأنينة لهذه الدول بأن إيران لا تسعى للتصعيد أو التعرض للملاحة في مياه الخليج.

وغرد ظريف في حسابه عبر "تويتر": "مباحثات جيدة مع ولي العهد الكويتي ووزير الخارجية الكويتي، شددت فيها على مقترح إيران لإقامة منتدى للحوار الإقليمي وإبرام اتفاقية لعدم الاعتداء لإلغاء الحاجة للاعتماد على أطراف خارجية".

وأشارت قناة الجزيرة إلى أن الكويت تدرس تفاصيل المقترح الإيراني، مضيفة أن وزير الخارجية الإيراني عرض خلال زيارته للكويت أيضا مقترحا لإنشاء قوة بحرية لتأمين الملاحة في مياه الخليج، غير أن الكويت لا تريد الدخول في مناقشات بهذا الشأن، وتشدد على أن التفاوض هو السبيل لخفض التصعيد في المنطقة.

 

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