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شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:26 م بتوقيت مسقط

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

الدوحة - الوكالات

وقال الأمير خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لم نقم بشيء خارق سوى أننا استثمرنا بفضل الله ثم بقيادة سمو الأمير، ثرواتنا في تطوير بلادنا وإسعاد شعبنا..عكس ما فعله غيرنا عندما وضع ثروات شعبه في جيبه".

وفي تغريدة أخرى، قال شقيق أمير قطر: "بالقانون ننتصر ونلجم خصومنا".

وتشهد منطقة الخليج أزمة غير مسبوقة، منذ 5 يونيو 2017، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم دول المقاطعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

 

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