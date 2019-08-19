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السودان: الكشف عن ممثلي تحالف المعارضة في مجلس السيادة

الإثنين 19 أغسطس 2019 08:35 ص بتوقيت مسقط

السودان: الكشف عن ممثلي تحالف المعارضة في مجلس السيادة

الخرطوم - رويترز

قال مصدرٌ بتحالف المعارضة السوداني إنَّ التحالف حدَّد الأشخاص الخمسة الذين اختارهم ليكونوا الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة الذي سيؤدي اليمين اليوم.

ويمهِّد اتفاق تقاسم السلطة، الذي أُبرم أمس الأول، الطريق لتشكيل حكومة انتقالية ثم انتخابات في نهاية المطاف. وسيكون مجلس السيادة أعلى سلطة في البلاد لكن الاتفاق سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.

وينصُّ الاتفاق -الذي وقعه التحالف المعارض والمجلس العسكري الانتقالي- على أن يختار التحالف 5 أعضاء والمجلس عددا مماثلا، وأن يختار الجانبان معا العضو الحادي عشر. وقال المصدر إن تحالف قوى الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وحسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق.  كما رشح التحالف الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء. ومن المتوقع تعيينه غدا على أن يؤدي اليمين الأربعاء.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق ياسر العطا، هم ثلاثة من الأعضاء الذين اختارهم المجلس العسكري بموجب الاتفاق. ويبقى للمجلس أن يختار اثنين.

وخرج عشرات الألوف إلى شوارع الخرطوم للاحتفال بتوقيع الاتفاق النهائي. ووفقا للاتفاق، يختار الأعضاء العسكريون في مجلس السيادة رئيس المجلس الذي يتولى المنصب خلال الفترة الأولى ومدتها 21 شهرا من المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر.

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