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كاتب سعودي يطالب بمنع الفلسطينيين من الحج بسبب هذا الفيديو

الأربعاء 14 أغسطس 2019 04:11 م بتوقيت مسقط

كاتب سعودي يطالب بمنع الفلسطينيين من الحج بسبب هذا الفيديو

 

الرياض - الوكالات

أثارت تغريدة للكاتب السعودي، محمد آل الشيخ، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ هاجم فيها الفلسطينيين بأوصاف سيئة، داعيا إلى منعهم من الحج السنة المقبلة.

وقال آل الشيخ في التغريدة: "الفلسطينيون هم وبال على كل من يستضيفهم، استضافهم الأردن فكان أيلول الأسود واستضافهم لبنان فكانت الحرب الأهلية واستضافتهم الكويت فتحولوا إلى جنود لصدام وهم الآن يحولون منابرهم لشتمنا ونكران مواقفنا. هؤلاء لم يعرف لهم إلا جيش الدفاع الإسرائيلي".

وغرد الكاتب السعودي تعليقا على فيديو أظهر مجموعة من الفلسطينيين وهم يهتفون: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، عند مشعر منى أثناء تأديتهم لمناسك الحج، تزامنا مع اقتحام مجموعة كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك.

وقال: "يجب منع كلاب حماس من الحج السنة القادمة لأنهم رفثوا وفسقوا في حج هذه السنة، وليحجوا إلى الدويلة بدلا من مكة. الشغب والمظاهرات التي مارسها الحمساويون في الحج وراءها القطريون، فالحمساويون رجالهم عبيد لتلك الدويلة يبيعون فيهم ويشترون".

 

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