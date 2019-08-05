الكعبية: برنامج 100 مبتكر عماني ساعدني على تطوير مشروعي

الرؤية – مريم البادية

مريم الكعبية طالبة ماجستير في تخصص علوم النبات بالجامعة الألمانية وأحد مخرجات برنامج 100 مبتكر عماني التابع لجائزة الرؤية لمبادرات الشباب، وتهوى العمل على تطبيقات في مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وفي ظل شح الأمطار الذي تعانيه السلطنة، فكرت الكعبية في توظيف هذا الشغف في حل مشكلة استنزاف المياه من خلال مشروع "GDG Suhar" الذي حصل مؤخرا على قبول من شركة "Google".

وقالت الكعبية إن المشروع عبارة عن نظام ري آلي يعمل بصورة ذكية باستخدام مستشعرات مختلفة، ويركز على أنظمة الري في دول الخليج، ويقدم نموذجا معاصرا لنظام الري الآلي الذي يتم التحكم فيه مباشرة من تطبيق الهاتف المحمول. ويهدف المشروع إلى التقليل من استخدام الموارد (أي العمال والمياه والكهرباء) والتدخل اليدوي، وتعظيم السرعة التشغيلية والإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد منخفضة والحفاظ على النباتات من الفطريات، وهو ما يسهم في استدامة النموذج المقترح ويجعله خيارًا استثنائيًا للنظر في تحسين القطاع الزراعي من وجهة نظر كفاءة الري.

وأوضحت الكعبية أن المشروع جاهز على أرض الواقع ومطبق في أرض صغيرة، وتبنته الجامعة الألمانية لتطبيقه لكنه لا يزال في مرحلة التطوير وسيحتاج إلى ستة أشهر لجاهزيته بالكامل. وأضافت الكعبية أن برنامج 100 مبتكر عماني ساعدها في تطوير المشروع، ومكنها من الالتقاء بخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الكعبية إلى أنَّ المشروع واجه العديد من الصعوبات في بدايته، ومن بينها اختيار الأدوات المناسبة لتشغيل المشروع ونقص الخبرات المتعلقة بتوصيلات الكهرباء لكن بفضل التخصص في مرحلة البكالوريوس في مجال الحاسب الآلي، استطاعت تجاوز هذه العقبات، بمساعدة مشرف المشروع الدكتور علي الحميري من الجامعة الألمانية.

وقد حصل المشروع على عدد من الجوائز، ومنها المركز الأول في إحدى مسابقات إنترنت الأشياء، كما تم اختيار المشروع ضمن أفضل 5 مشاريع في برنامج شعلة جلاس بوينت، وحصل على المركز الثالث في مؤتمر "زيرو ون" المقام في جامعة السلطان قابوس، وكذلك المركز الثالث في مؤتمر بكلية مجان، وضمن أفضل 10 مشاريع في مؤتمر "بيئة".