الإثنين, 29 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. سيارات
  4. عرض الخبر

"إنفينيتي QX60" تعزز السلامة بنظام دعم التدخل لمنع للتصادم

الإثنين 29 يوليو 2019 06:29 م بتوقيت مسقط

"إنفينيتي QX60" تعزز السلامة بنظام دعم التدخل لمنع للتصادم

 

مسقط - الرؤية

تقدِّم إنفينيتي QX60 -السيارة الرياضية التي تسع 7 ركاب- نظامَ دعم التدخل لمنع للتصادم (BCI)، في إثبات جديد لإبداع إنفينيتي واهتمامها بسلامة السائقين.

ومع وضع السلامة في قلب تكنولوجيا السيارة، تمَّ تصميم نظام نظام دعم التدخل لمنع للتصادم BCI للمساعدة في منع الحوادث أثناء رجوع السيارة للخلف. من أجل القيام بذلك، فإنه ينطوي على مجموعة من أجهزة الاستشعار في المواقع الحاسمة. تستطيع هذه المستشعرات اكتشاف كل من الأجسام المتحركة، مثل عبور حركة المرور أو المركبات القادمة، والأجسام الثابتة الأكبر التي قد لا يكون السائق على وعي بها. ويتيح ذلك للنظام توفير حماية إضافية في حالة فقد السائق لجسم متحرك أو ثابت أثناء الرجوع للخلف.

وقال متحدث من إنفينيتي عُمان: إن جوهر إنفينيتي QX60 هو السلامة في قلب التكنولوجيا. مع نظام نظام دعم التدخل لمنع للتصادم BCI، يمكن للسائقين الرجوع للخلف بكل ثقة وتجنب الاصطدامات قبل حدوثها. يحتوي النظام على مجموعة من المؤشرات المعمول بها للتأكد من أن السائقين على دراية بالاصطدامات المحتملة أثناء الرجوع للخلف، وهو مصمم بحيث يستخدم السائق ثلاثة من حواسهم عند تلقي هذه التحذيرات: البصر والسمع واللمس. وعندما لا تزال السيارة تقترب ولا يزال لدى السائق وقت كافٍ للقيام بشيء، فسوف يسمعون تحذيرًا صوتيًا قصيرًا ويرون ضوءًا وميضًا في السيارة للإشارة إلى اقترابها.

وتضمُّ إنفينيتي QX60 عدداً من التطورات الداخلية والتكنولوجية التي من المؤكد أنها ستُرضي عشاق السيارات. في حين أن تصميم إنفينيتي QX60 المبتكر يعطيها التنوع الفاخر والجاذبية، فإنَّ تعزيز التصميم الداخلي بمجموعة من التكنولوجيات المساعدة والبديهية يوفر براعة مصممة بدقة لاحتياجات كل ضيف بالسيارة. كما تم إعادة تصميم إنفينيتي QX60 المبتكرة تماماً من الخارج، وتضم أيضا مجموعة كبيرة من الميزات والتقنيات الجديدة التي تعزز الراحة والسلامة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 مايو 2016

"إنفينيتي" تكشف عن الطرازين الجديدين الفاخرين"QX60"

المزيد

02 مايو 2016

"إنفينيتي" تزيح الستار عن الطرازين الجديدين الفاخرين"QX60"و"QX50" في السلطنة

المزيد

29 يوليو 2019

بالفيديو .. إيران تحذر مدمرة بريطانية حاولت التدخل لمنع احتجاز ناقلة النفط

المزيد

26 نوفمبر 2018

أسعار خاصة لمحبي "إنفينيتي QX60" حتى 28 ديسمبر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بأمطار رعدية على بعض المناطق خلال اليومين القادمين

المحليات - أخبار

"عُمران" تحتفل بتدشين "ضيافة أتانا صلالة".. وبدء استقبال الزوار الخميس المقبل

عمان - سياحة عمان

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى "الإعلام الجديد والعصر الرقمي" في صلالة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

شراكة مجتمعية نموذجية في إنشاء سدود التغذية الجوفية على نفقة الأهالي

المحليات - أخبار

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. لحظة غرق سفينة شحن إيرانية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة