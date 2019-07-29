"إنفينيتي QX60" تعزز السلامة بنظام دعم التدخل لمنع للتصادم

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تقدِّم إنفينيتي QX60 -السيارة الرياضية التي تسع 7 ركاب- نظامَ دعم التدخل لمنع للتصادم (BCI)، في إثبات جديد لإبداع إنفينيتي واهتمامها بسلامة السائقين.

ومع وضع السلامة في قلب تكنولوجيا السيارة، تمَّ تصميم نظام نظام دعم التدخل لمنع للتصادم BCI للمساعدة في منع الحوادث أثناء رجوع السيارة للخلف. من أجل القيام بذلك، فإنه ينطوي على مجموعة من أجهزة الاستشعار في المواقع الحاسمة. تستطيع هذه المستشعرات اكتشاف كل من الأجسام المتحركة، مثل عبور حركة المرور أو المركبات القادمة، والأجسام الثابتة الأكبر التي قد لا يكون السائق على وعي بها. ويتيح ذلك للنظام توفير حماية إضافية في حالة فقد السائق لجسم متحرك أو ثابت أثناء الرجوع للخلف.

وقال متحدث من إنفينيتي عُمان: إن جوهر إنفينيتي QX60 هو السلامة في قلب التكنولوجيا. مع نظام نظام دعم التدخل لمنع للتصادم BCI، يمكن للسائقين الرجوع للخلف بكل ثقة وتجنب الاصطدامات قبل حدوثها. يحتوي النظام على مجموعة من المؤشرات المعمول بها للتأكد من أن السائقين على دراية بالاصطدامات المحتملة أثناء الرجوع للخلف، وهو مصمم بحيث يستخدم السائق ثلاثة من حواسهم عند تلقي هذه التحذيرات: البصر والسمع واللمس. وعندما لا تزال السيارة تقترب ولا يزال لدى السائق وقت كافٍ للقيام بشيء، فسوف يسمعون تحذيرًا صوتيًا قصيرًا ويرون ضوءًا وميضًا في السيارة للإشارة إلى اقترابها.

وتضمُّ إنفينيتي QX60 عدداً من التطورات الداخلية والتكنولوجية التي من المؤكد أنها ستُرضي عشاق السيارات. في حين أن تصميم إنفينيتي QX60 المبتكر يعطيها التنوع الفاخر والجاذبية، فإنَّ تعزيز التصميم الداخلي بمجموعة من التكنولوجيات المساعدة والبديهية يوفر براعة مصممة بدقة لاحتياجات كل ضيف بالسيارة. كما تم إعادة تصميم إنفينيتي QX60 المبتكرة تماماً من الخارج، وتضم أيضا مجموعة كبيرة من الميزات والتقنيات الجديدة التي تعزز الراحة والسلامة.