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إذاعة "صوت الرؤية" تبث برنامج "في صلالة" احتفاءً بزوار موسم الخريف

الأحد 28 يوليو 2019 07:04 م بتوقيت مسقط

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الرؤية – مريم البادية

أطلقت إذاعة صوت الرؤية برنامج "في صلالة"، للمقدمين أحمد الفهدي ومحمد نصر وأميرة الفليتية وزمرد الهنائية بالتزامن مع انطلاق خريف صلالة السياحي 2019م، حيث يتواجد طاقم الإذاعة في معرض مهرجان صلالة الأول للعطور بالقرية الشاملة "سمهرم"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، ويضم المعرض 31 عارضاً وعارضة من مختلف ولايات السلطنة.

وعلى هامش المعرض قال سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار، الذي رعى افتتاح المهرجان: " إن مثل هذه المهرجانات والمعارض تسهم في اكتساب المال والخير الوفير إلى جانب العمل الشريف، مؤكداً أن الشاب العماني ضرب أروع الأمثل في العمل والجد والاجتهاد، مبيناً سعادته برؤية مثل هذه المشاركات ووقوفهم معها، متمنياً من الشباب بذل المزيد من العطاء".

واستضاف البرنامج عدداً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين شاركوا في المهرجان.

وقالت روية المرهون صاحبة مشروع الراوية للبخور والعطور

 إنها بدأت هذا العمل من المنزل إلى أن استطاعت أن تقيم محلاً خاصًا بها لعرض منتجاتها. وأكدت ضرورة الاهتمام بجودة المنتج وطريقة تقديمه للمستهلك.

ويسعى البرنامج إلى اللقاء بزوار الخريف في مختلف الأماكن السياحية في ولايات ظفار، والتعرف على انطباعاتهم عن هذه الأجواء الموسمية، ومن بين هذه الوجهات وادي دربات الذي يقع في ولاية طاقة ويضم العديد من المناظر الخلابة من شلالات المياه والبحيرات والكهوف والجبال والحيوانات البرية، والذي يحتل المرتبة الثانية من بين أجمل الأماكن السياحية في المحافظة في موسم الخريف. ويقول خلفان الرقادي أحد زوار الوادي إنَّ ما يُميز هذا المكان ويجعل منه وجهة السياحة الأولى ما يحتويه من قوارب شراعية تطوف بالسائح بين أحضان الطبيعة وكذلك وجود رياضة ركوب الخيل.

أما الزائر السعودي محمد العنزي فعبَّر عن دهشته بجمال المكان والطبيعة الآسرة التي تتميز بها المحافظة.

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