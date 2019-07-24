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بالفيديو.. لحظة اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل

الأربعاء 24 يوليو 2019 12:30 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. لحظة اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل

 

عواصم – الوكالات

نشرت وكالة "رووداو" الكردية، مقطع فيديو، قالت إنه يوثق لحظة اغتيال الدبلوماسي التركي في هجوم مسلح في أربيل، الأسبوع الماضي.

ويظهر الفيديو الذي أخذ من كاميرات المراقبة في المطعم، حيث وقع الهجوم، المهاجم يجلس إلى الطاولة بجانب الدبلوماسي، قبل أن تصله رسالة عبر هاتفه المحمول، فيخرج سلاحه ويطلق النار مباشرة ومن مسافة قصيرة على الدبلوماسي.

وانضم إلى المهاجم، مسلحان آخران من الجهة المقابلة، قاما بإطلاق النار أيضا صوب الدبلوماسي التركي ومن كان معه على الطاولة، من مسافة قريبة، باستخدام مسدسات مزودة بكواتم للصوت.

يشار إلى أن الوكالة حذفت الفيديو عن موقعها، بعد قرابة ساعة، إلا أنه بقي متداولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تؤكد أي جهة رسمية في حكومة إقليم كردستان أو تنفي صحة هذا التسجيل حتى الآن.

وقتل نائب القنصل العام التركي في عاصمة إقليم كردستان أربيل وعراقيين اثنين بهجوم مسلح في المدينة، في السابع عشر من يوليو الجاري.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، السبت الماضي، إلقاء القبض على شخصين متهمين بالهجوم، ونشر صورهما عبر وسائل الإعلام.

 

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