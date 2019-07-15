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"اليونسكو" تفتح باب الترشح لجائزة "حمد بن عيسى لتكنولوجيا التعليم"

الإثنين 15 يوليو 2019 07:31 م بتوقيت مسقط

"اليونسكو" تفتح باب الترشح لجائزة "حمد بن عيسى لتكنولوجيا التعليم"

 

مسقط – الرؤية

فتحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) باب الترشح للمنافسة على جائزة اليونسكو "الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم".

وتهدف الجائزة لهذا العام 2019 إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة للتجديد والتطوير في الحقل التربوي والتعليمي لتعزيز مهارات القراءة، وحددت المنظمة 31 أكتوبر المقبل كآخر موعد لتقديم الترشحات.

وأعلنت المنظمة أنه بإمكان الراغبين في الترشّح لنيل الجائزة الاتصال باللجنة الوطنية في بلادهم، أو بأي منظمة دولية غير حكومية لها علاقات رسمية مع منظمة اليونسكو وتعمل على الموضوعات الخاصة بالجائزة، وبالإمكان تحميل استمارة الترشح من خلال الموقع الرسمي لليونسكو على الإنترنت.

ويشار إلى أنَّ جائزة اليونسكو "الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم" تدخل هذا العام دورتها الحادية عشرة، بعد أن أتمّت عشر دورات سابقة بنجاح، تجسد في الأعمال والمشروعات المتميزة التي حظيت بشرف الجائزة من مختلف القارات.

 

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