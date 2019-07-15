المُنفِقونَ ظلُّ اللهِ يَكْنُفُهُمْ



د. صالح الفهدي| سلطنة عمان

يَدٌ تُسابِقُ أُخرى في تساقيها

مَرْجَ السَّنابلِ ترويهِ فيُغْنِيها

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"في كلِّ سنبلةٍ" لا عَدَّ يَحْصُرُهُ

مَنْ كانَ أَنْفقَ نَزْراً في سواقيها

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المُنفِقونَ – وظلُّ اللهِ يَكْنُفُهُمْ-

لا مَنَّ يَعْقُبُ نُعْمَى في مجاريها

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صَحَتْ ضَمَائِرُهُمْ قَبْلَ الْمَنُونِ فما

تقولُ يا ربُّ: هَلاَّ كُنْتَ تُرْجِيها

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قامُوا على الْمَالِ إِنفاقاً وتزكيةً

فأَسْعَدُوا النَّفْسَ مِمَّا كان يُحْيِيها

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ما الْخيرُ في النِّاسِ إنْ غابتْ مروءَتُهُمْ

عِنْدَ الشَّدائدِ،إِذْ نادى مُنَادِيها

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وما مَحَاسِنُهُمْ إِنْ تُرْتَجَى حُجِبَتْ

حينَ الْمَلَمَّاتِ، شُحّاً مِنْ أيادِيها

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النَّاسُ لِلنَّاسِ، ما عاشُوا وما عَرَكُوا

معنى الْحياةِ الَّتي تَسْمُو معانيها

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والْكانِزون هُمُ الْأَشْقَى فَقَدْ حَمَلُوا

على ظُهُورِهِمُ وَقْراً لِيُرْدِيها..!

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لو جرَّبوا الْفَضْلَ لَانْجَابَتْ هُمُومُهُمُ

واسْتَطْعَمُوا لَذَّةَ الدُّنيا وما فيها

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فَدَعْ شحيحاً ولا تَسألْهُ مَكْرُمَةً

هو الْفقيرُ الَّذي يشتمُّ مُجْزِيها!

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وَاظْفِرْ بِصاحِبَ إنْ ناديتَهُ خَفَقَتْ

مَخايِلُ السَّيْلِ تَروِي جَدْبَ داعيها

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تجري مُرُوءَتُهُ في دَمِّهِ عَبَقاً

مِثْلَ السَّوابحِِ تجري في بَوَادِيها

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هوامش:

عركوا: جرَّبوا

الملمَّات: النوازل والشدائد

المُجزي: المكرم والنائل

السوابح: الخيل السريعة.