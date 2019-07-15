المُنفِقونَ ظلُّ اللهِ يَكْنُفُهُمْ

د. صالح الفهدي| سلطنة عمان
يَدٌ تُسابِقُ أُخرى في تساقيها
مَرْجَ السَّنابلِ ترويهِ فيُغْنِيها
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"في كلِّ سنبلةٍ" لا عَدَّ يَحْصُرُهُ
مَنْ كانَ أَنْفقَ نَزْراً في سواقيها
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المُنفِقونَ – وظلُّ اللهِ يَكْنُفُهُمْ-
لا مَنَّ يَعْقُبُ نُعْمَى في مجاريها
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صَحَتْ ضَمَائِرُهُمْ قَبْلَ الْمَنُونِ فما
تقولُ يا ربُّ: هَلاَّ كُنْتَ تُرْجِيها
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قامُوا على الْمَالِ إِنفاقاً وتزكيةً
فأَسْعَدُوا النَّفْسَ مِمَّا كان يُحْيِيها
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ما الْخيرُ في النِّاسِ إنْ غابتْ مروءَتُهُمْ
عِنْدَ الشَّدائدِ،إِذْ نادى مُنَادِيها
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وما مَحَاسِنُهُمْ إِنْ تُرْتَجَى حُجِبَتْ
حينَ الْمَلَمَّاتِ، شُحّاً مِنْ أيادِيها
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النَّاسُ لِلنَّاسِ، ما عاشُوا وما عَرَكُوا
معنى الْحياةِ الَّتي تَسْمُو معانيها
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والْكانِزون هُمُ الْأَشْقَى فَقَدْ حَمَلُوا
على ظُهُورِهِمُ وَقْراً لِيُرْدِيها..!
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لو جرَّبوا الْفَضْلَ لَانْجَابَتْ هُمُومُهُمُ
واسْتَطْعَمُوا لَذَّةَ الدُّنيا وما فيها
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فَدَعْ شحيحاً ولا تَسألْهُ مَكْرُمَةً
هو الْفقيرُ الَّذي يشتمُّ مُجْزِيها!
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وَاظْفِرْ بِصاحِبَ إنْ ناديتَهُ خَفَقَتْ
مَخايِلُ السَّيْلِ تَروِي جَدْبَ داعيها
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تجري مُرُوءَتُهُ في دَمِّهِ عَبَقاً
مِثْلَ السَّوابحِِ تجري في بَوَادِيها
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هوامش:
عركوا: جرَّبوا
الملمَّات: النوازل والشدائد
المُجزي: المكرم والنائل
السوابح: الخيل السريعة.