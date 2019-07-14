الأحد, 14 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

مكتبة "البوسعيدي".. مرجعية علمية

الأحد 14 يوليو 2019 08:49 م بتوقيت مسقط

مكتبة "البوسعيدي".. مرجعية علمية
علي بن بدر البوسعيدي

علي بن بدر البوسعيدي
المزيد من المقالات
مكتبة "البوسعيدي".. مرجعية علمية الرؤية.. قبس الحقيقة الذي لا يخبو معايير القيادة والإدارة مجلس الخنجي والتواصل الاجتماعي

 

علي بن بدر البوسعيدي

يقول رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"..

وقد فسر الفقهاء أنّ العلم الذي يُنتفع به إما أن يكون علما نشره العالِم قبل مماته بين الناس أو كتب ألفها وانتفع بها غيره، أو كتب اشتراها وأوقفها وانتفع بها الناس، والنقطة الأخيرة هي بالضبط ما فعله أبناء المرحوم معالي السيّد محمد بن أحمد البوسعيدي، حين قرروا أن يجعلوا مكتبته العامرة بالسيب وقفا وصدقة جارية يستفيد منها الباحثون وطلبة العلم والمهتمون بالتراث والمخطوطات القديمة والنادرة.

الأسبوع الماضي كان لي شرف أن أزور هذه المكتبة الأكثر من رائعة بصحبة نفر كريم، وهي مكتبة عريقة افتتحت عام 1986 ولها مكانة مرموقة في الخارطة العلمية والثقافية في عمان. وبحق تُعتبر من أهم وأضخم المكتبات العمانية المرجعية؛ فقسم المخطوطات وحده يحوي قرابة أربعة آلاف مخطوطة نادرة تتنوع مواضيعها بين المصنّفات الفِقْهية واللغوية والأدبية والفلسفة والتاريخ والمعارف العامة.

وتحظى المكتبة بإقبال كبير، فهي قبلة علم يزورها الباحثون من أوربا وآسيا والعالم العربي وشتى أنحاء العالم.

المكتبة تبرز الدور الريادي للعمانيين، وتؤرخ لمجد السلطنة على مر العصور من خلال اللوحات وصور القلاع والحصون والأماكن الأثرية، إضافة إلى تحف فضية متمثلة في الخناجر والسيوف والبنادق والتروس والمسكوكات والحلي النسائية بمختلف أنواعها وأشكالها. وقد هالني تنظيمها وطريقة تبويبها. فمعالي السيد – رحمه الله – لم يبخل عليها بنفائس المخطوطات وأمهات الكتب كالوثائق التاريخية من زنجبار، وخصها بوثائق الإمام سالم الخروصي، ومكاتبات السيدة سالمة بنت سعيد. بجانب قسم الهدايا التذكارية المتنوعة لمعالي السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، ومنها ساعات منحت له من رؤساء دول وملوك، وكذلك قطعة سجاد منحت له من الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بالإضافة إلى صور تكريمه من قبل مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والذي شرّف المكتبة بزيارة سامية؛ فجلالته –أيده الله- يقدر العلم وما تحتويه الوثائق والمخطوطات القديمة وأمهات الكتب بوصفها ناقلا علميا أمينا على ما جادت به معارف الأقدمين.

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 أبريل 2019

اجتماع تطبيقات إدارة الجودة يوصي بتأكيد مرجعية الوزارة في شؤون التطوير الإداري والخدمة المدنية

المزيد

22 أكتوبر 2017

فلسفة التعليم.. مرجعية التعليم نحو المستقبل

المزيد

06 سبتمبر 2016

"مباحثات مسقط": المبادرة الخليجية و"2015" مرجعية الاتفاق الشامل باليمن

المزيد

07 فبراير 2017

أدهم البوسعيدي: الطموح أول أسباب النجاح

المزيد

كتاب آخرين

مرتضى بن حسن بن علي

كاتب

علي العامري

كاتب

د.محمد العريمي

كاتب

مسعود الحمداني

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مؤشر سوق مسقط يتجاهل نتائج الشركات ويهبط لأول مرة دون 3800 نقطة

الاقتصاد - محلي

159 مليون ريال عماني قيمة التداول العقاري في يونيو.. وشمال الباطنة تتصدر

الاقتصاد - محلي

مصادر لـ"الرؤية": "اتحاد القدم" يبحث مع "فيفا" إجراءات عقد "العمومية الطارئة" لتعديل النظام الأساسي

رياضة - محلي

"مصفاة الدقم" تكافئ الطلبة المجيدين ببرنامج تدريبي في المملكة المتحدة

الاقتصاد - محلي

"مسقط الدولي" أول مطار يثبت نظاما متطورا للكشف عن الطائرات دون طيار

الاقتصاد - محلي

توقعات بهطول أمطار على أجزاء من جبال الحجر

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

أمريكا تكشف سبب زيارة الأمير تميم لواشنطن

دولي - أخبار

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة