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ألمانيا ترفض دعوة أمريكية لإرسال قوات برية إلى سوريا

الثلاثاء 09 يوليو 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

ألمانيا ترفض دعوة أمريكية لإرسال قوات برية إلى سوريا

عواصم - الوكالات

رفضتْ ألمانيا، أمس، دعوة وجهتها الولايات المتحدة لإرسال قوات برية إلى سوريا في موقف من المرجح أن يُغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يريد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الالتزام بدور عسكري أكبر في الشرق الأوسط.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، خلال مؤتمر صحفي اعتيادي: عندما أقول إن رؤية الحكومة هي الالتزام بالإجراءات الحالية في التحالف (العسكري) ضد الدولة الإسلامية، فهذا لا يشمل قوات برية كما هو معروف.

وعلى جانب آخر، ترددت أنباء على تعيين الحكومة السورية اللواء غسان إسماعيل مديرا للمخابرات الجوية خلفا لجميل الحسن.

وقالت شبكة أخبار طرطوس الآن وشبكة أخبار حمص: إنَّ اسماعيل نائب الحسن حل محله مديرا للمخابرات الجوية السورية. ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية السورية تعليقا رسميا بشأن ذلك. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على الحسن في عام 2011 ووصفت المخابرات الجوية بأنها إحدى وكالات الأمن الأربعة الرئيسية في سوريا.

وأصدرَ الادعاء الألماني في العام الماضي أمر اعتقال دوليا للحسن متهما إياه بارتكاب "جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية"؛ بسبب دوره في الحرب السورية والاحتجاجات الجماعية التي سبقتها. واتهمه الادعاء بالإشراف على عمليات تعذيب واغتصاب وقتل: ما لا يقل عن مئات الأشخاص فيما بين 2011 و2013.

وتنفي الحكومة السورية ارتكاب أجهزتها الأمنية أي انتهاكات واسعة النطاق.

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