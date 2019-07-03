رئيس نادي مرباط: أغلقنا ملف "المستحقات".. وأزمة الشافعي ورؤول "مفتعلة"

الرؤية - وليد الخفيف

قال الشيخ سالم العمري رئيس نادي مرباط، إنَّه تمت تسوية ملف المستحقات، وأنَّ إدارة النادي نجحت أمس في سداد مستحقات اللاعبين المحترفين، آملا مغادرتهم السلطنة وهم يشعرون بالرضا التام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنَّه في انتظار تسلُّم الدعم الحكومي لسداد المستحقات المتأخرة للمصري ناصر فاروق مدرب حراس المرمى، والتونسي بلقاسم إخصائي العلاج الطبيعي.

وعبَّر العمري لـ"الرؤية"، عن امتعاضه مما شهدته الأيام الفائتة من الزجِّ باسم النادي في خانة لا تليق بتاريخه وسمعته، قائلاً: لم يشكُ أحدٌ من اللاعبين المحترفين أو أيّ من أعضاء الجهاز الفني والإداري لأي جهة سواء وزارة الشؤون الرياضية أو الاتحاد العماني لكرة القدم، للحصول على مستحقاته المالية؛ لأنهم يُدركون جيدا أن المجلس لا يدخر جهدا في مسعاه لإنجاز ذلك في أقرب وقت ممكن.. ومضى قائلا: وجدنا صعوبة كبيرة في نقل كفالة المصري عبدالرحمن الشافعي لاعب الوسطى، ومحمد رؤول لاعب الرستاق تحت كفالة النادي، إثر تعميم جديد من القوى العاملة يفيد بتحول الأندية من مؤسسات حكومية إلى مؤسسات غير ربحية؛ فتفعيل خدمة نقل الكفالة لم يكن جاهزًا لدى الناديين؛ لذا تعهدنا أمام اتحاد الكرة بقيدهم بكل حقوق اللاعبين، وسددنا الغرامات المترتبة عليهم، كما سددنا كل مستحقاتهم مع المكافآت المالية.

من جهته، قال المصري ناصر فاروق مدرب حراس المرمى إنه لم يشتكِ بخصوص مستحقاته المالية لدى النادي، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط الجميع مع مجلس الإدارة. وتابع: لم يدخر النادي جهدا في توفير أقصى درجات الراحة لنا طوال الموسم، وبعد انتهاء الموسم أيضًا.

وعن مكان الإقامة بعد انتهاء منافسات الدوري، قال فاروق: انتقلنا لفندق الضيافة، وتكفل النادي بكافة مصروفات الإقامة كاملةً، تزامنا مع توفير سيارة لتنقلاتنا.. مشددا على أنَّه لم يحرك أي شكوى ضد النادي أمام أي جهة، موضحا: عندما سُئلت من قبل البعص عن مستحقاتي المالية المتأخرة ذكرت أن الأمر موجود في كل الأندية، وأن الجهود متواصلة من قبل النادي للسداد، وأننا لسنا ممتعضين.

وأبدى إخصائي العلاج التونسي بالقاسم تعجبه مما وصفه بالهجوم على النادي من خلال افتعال الأزمات، قائلا: لم نشتك على مرباط، وشخصيًّا أعمل في النادي منذ موسمين، وتربطني بالجميع علاقات أخوية وطيدة، نؤمن أن النادي يمر بأزمة شأنه شأن باقي الأندية، وأن المجلس سيسدِّد لنا مستحقاتنا لأنها ليست التجربة الأولى. ولفت بلقاسم إلى أنَّ رئيس النادي شخصيًّا تكفل بتوفير كافة سبل الإقامة طوال الموسم وبعده، كما تكفل بنفقات الإقامة الكاملة بفندق الضيافة منذ أكثر من شهر.. مختتما بالقول: "مرباط دوما عند الوعد".