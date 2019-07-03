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رحيل أسطورة صناعة السيارات الأمريكية

الأربعاء 03 يوليو 2019 07:32 م بتوقيت مسقط

رحيل أسطورة صناعة السيارات الأمريكية

 

ديترويت- رويترز

أعلنت فيات كرايسلر أنّ لي إياكوكا، التنفيذي صاحب الشخصية الآسرة في قطاع السيارات الأمريكي الذي أعطى أمريكا السيارة فورد موستانج ويعزى إليه إنقاذ كرايسلر من الإفلاس، قد توفي عن 94 عاما.

وقالت ابنته ليا إياكوكا لصحيفة واشنطن بوست إنّ والدها توفي يوم الثلاثاء في منزله في بيل-إير بولاية كاليفورنيا بسبب مضاعفات مرض باركنسون. وأصدرت شركة فيات كرايسلر بيانا قالت فيه "تشعر الشركة بالحزن لنبأ وفاة لي إياكوكا. لقد اضطلع بدور تاريخي في قيادة كرايسلر أثناء الأزمة وتحويلها إلى قوة منافسة حقيقية". وتابع البيان "كان أحد القادة العظماء لشركتنا ولقطاع السيارات ككل. كان له دور مؤثر ودؤوب على الساحة المحلية كرجل دولة في قطاع الأعمال وفاعل خير". وخلال نحو خمسة عقود له في ديترويت بدأها لدى فورد موتور في 1946، تصدر ابن المهاجرين الإيطاليين أغلفة صحف ومجلات مثل تايم ونيوزويك ونيويورك تايمز وصنداي مجازين في تقارير وصفته بأنه رمز عصر السيارات الأمريكي. ووصلت سيرته الذاتية إلى قوائم الكتب الأعلى مبيعا في منتصف الثمانينيات، كأحد أوائل الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين الذين يحققون شهرة جماهيرية.

وحفر إياكوكا اسمه في تاريخ الأعمال عندما نجح في إنقاذ كرايسلر، التي أصبحت الآن جزءا من شركة فيات كرايسلر، من الانهيار في 1980، حيث حشد الدعم في الكونجرس الأمريكي للحصول على قروض بضمانات اتحادية بقيمة 1.2 مليار دولار وأقنع الموردين والتجار وعمال النقابات ببذل تضحيات بل وخفض راتبه السنوي إلى دولار واحد.

ولد ليدو أنتوني "لي" إياكوكا ببلدة ألينتاون في بنسلفانيا يوم 24 أكتوبر تشرين الأول 1924 وكان والده نيكولا يملك عربة لبيع النقانق. وكان طالبا مجتهدا طيلة سنوات دراسته والتحق بجامعة ليهاي حيث درس الهندسة وحصل على شهادته الجامعية خلال أقل من أربعة أعوام ثم حصل على درجة الماجيستير من جامعة برينستون.

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