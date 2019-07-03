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إسرائيل تلوح بتدخل عسكري في "التصعيد" بين أمريكا وإيران

الأربعاء 03 يوليو 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

إسرائيل تلوح بتدخل عسكري في "التصعيد" بين أمريكا وإيران

عواصم - الوكالات

قالَ وزيرُ الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إنَّ إسرائيل تستعد لتدخل عسكري محتمل في حالة حدوث أي تصعيد في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج. وشجعت إسرائيل إدارة ترامب على المضي قدما في فرض عقوبات على إيران، وتوقعت أن تعيد طهران التفاوض في نهاية المطاف بشأن اتفاق نووي يفرض قدرا أكبر من القيود.

وحثَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدول الأوروبية على فرض "عقوبات فورية" على إيران؛ لتجاوزها مخزون اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية عام 2015.

وقال نتنياهو -وفقا لبيان من مكتبه- "أقولها مجددا إنَّ إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية"، وأضاف: أدعو كل الدول الأوروبية إلى الوفاء بالتزاماتها. لقد تعهدتم بالتحرك في اللحظة التي تنتهك فيها إيران الاتفاق النووي، ولقد تعهدتم بتفعيل آلية العقوبات الفورية التي وضعت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إنَّ روسيا تشعر بالقلق من الهجمات التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي على سوريا، وترى أنها قد تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة. وكانت طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ على مواقع للجيش السوري في حمص ومحيط العاصمة السورية دمشق أمس الأول.

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