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نشر السلام والتسامح

الإثنين 01 يوليو 2019 08:26 ص بتوقيت مسقط

نشر السلام والتسامح

 

مع انطلاق فعاليات معرض "رسالة الإسلام من عمان" بمركز السلطان قابوس الثقافي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، يكون المعرض قد حط الرحال في إحدى المحطات البارزة في العالم، وخير دليل على ذلك الحضور الكبير من مختلف الشخصيّات السياسية البارزة والسفراء العرب والأجانب ورؤساء المراكز الدينية والجاليات العربية والمهتمين والأكاديميين وعدد كبير من أفراد المجتمع الأمريكي.

وفي الوقت الذي تتعالى فيه نبرات التناحر والخلاف وتصاعد تيار الشعبويّة في العالم، تسعى السلطنة بما لها من نهج معتدل ووسطية سمحة لتجسير أواصر الصلات بين الشعوب، وتعزيز قيم التعارف، وبث رسائل الحوار بين جميع الأديان السماوية والوضعية. وهذا ليس بجديد على السلطنة؛ التي تعيش جميع مكوناتها الديمغرافية والثقافية والدينية على صعيد واحد قوامه التسامح والتعايش، فضلا عن القوانين الناصّة بوضوح على حماية الحريات الدينية وانتشار دور العبادة لمختلف الديانات في السلطنة.

لقد جال معرض "رسالة الإسلام في عمان" في تطوافه هذا بين 37 دولة، استقبل فيها بالسرور والقبول والإشادة ووصفه كبار الزوار بالحدث الاستثنائي في جميع محطاته باعتباره رسولا يبشر بالسلام والمحبة والقيم الإنسانية المشتركة وتعزيز التعايش السلمي والاحترام المتبادل، والحوار بين البشر، ونبذ كل ما يقود إلى التطرف والعنف أو الكراهية.

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