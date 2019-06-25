الزبير ينهي ثالث جولات "باها إيطاليا" في المركز السابع

مسقط - الرؤية

أنهى متسابقنا الوطني عبدالله الزبير ومساعده فيصل الرئيسي الجولة الثالثة لبطولة العالم للراليات الصحراوية (باها إيطاليا)، في المركز السابع، بعدما تسبَّب عطلٌ فنيٌّ في تراجع الترتيب العام للفريق في الجولة التي جرت على مدى يومين سبقتها جولة استعراضية لمسافة حوالي 12 كيلو مترا.

الزبير كان قريباً جدًّا من الوصول لمنصة التتويج إذا ما أنهى المرحلة الأخيرة في اليوم الأخير من السباق على نفس وتيرة المرحلة السابقة، لكن كسر حامل الذراع الأيمن للسيارة أدى لتراجع الفريق من مجموعة المقدمة إلى أن أنهى السباق في المركز السابع في فئة تي.3 والرابع عشر ضمن المجموع العام.

وقال الزبير: كنا سعداء بالعودة لأجواء السباقات بعد فترة توقف البطولة، وتزودنا بالحماس اللازم قبل السباق، لكننا لم نكن على دراية كبيرة بتضاريس إيطاليا، وبالفعل حدث ما لا يحمد عقباه، وما زاد الأمر سوءا كسر ذراع السيارة في وقت كنا في قمة العطاء، لكن هذه هي السباقات يجب علينا أن نتقبل الفوز والخسارة.

وسوف تكون الوجهة القادمة للثنائي الزبير والرئيسي رالي أرجوان إسبانيا الجولة الرابعة لبطولة العالم للباها نهاية الشهر المقبل، وسيستمر الثنائي العماني الفترة المقبلة بعمل التجهيزات اللازمة للتخطيط المناسب لدخول هذا السباق المهم بالنسبة للفريق العماني.