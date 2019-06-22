"تكنولوجيا عمان" يتنظم ندوة لـ"تعزيز التحول الرقمي بالذكاء الاصطناعي"

مسقط – الرؤية

رعى هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن ندوة بعنوان "تعزيز التحول الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي"، ونظمها معهد تكنولوجيا عمان بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وشركة ثينك سمارت البحرينية، بهدف تسليط الضوء على التقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وتعزيز قدرات المطورين في الابتكار وتحفيز المؤسسات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملياتها والاستفادة من الخبرات والمهارات لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في السلطنة، وتعزيز المهارات في السلطنة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت الندوة تقديم مجموعة من أوراق العمل والعروض المرئية حول الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي. واستعرض سيف بن هلال الحوسني، المدير العام لدى مايكروسوفت عُمان والبحرين، دور الذكاء الاصطناعي في تمكين الأفراد والمؤسسات، موضحا أن من أهداف برنامج تعزيز التحول الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي خلق وظائف عبر برامج تدريبية في التقنيات الذكية، ومن المؤمل أن نشهد توفير وظائف نوعية خلال الفترة القادمة.

وقدمت ريما سمعان، رئيس مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي في الخليج، عرضاً حول الذكاء الاصطناعي مع استعراض لتجارب نجاح في هذا الجانب. وقدم أكاش منجال، مدير عام شركة ثينك سمارت للتطوير والتدريب، عرضاً حول فرص ومتطلبات السوق في مجال الذكاء الاصطناعي وأوضح سعي الشركة لتمكين الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل من خلال توفير برامج تدريب فعالة توفر المهارات والخبرات المطلوبة من قبل العملاء في القطاعين العام والخاص. وأكد الرئيس التنفيذي لمعهد تكنولوجيا عمان، علي بن آدم الهاشمي، خلال عرض مرئي أهمية مواكبة الثورة الصناعية الرابعة بأحدث التقنيات في المجالات المختلفة.

وأدار الجلسة النقاشية الدكتور خميس بن سعيد المنيري، المدير التنفيذي لأكاديمية مدائن الصناعية، وناقشت الجلسة مجموعة من المحاور أبرزها الثورة الصناعية الرابعة وأهمية الذكاء الاصطناعي لمواكبة الثورة، ورغبة الأفراد للمشاركة في الدورات التدريبية حول الذكاء الاصطناعي، والميزة التنافسية وتسارع تحقيقها من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز أداء الموظفين وخلق الولاء للمؤسسة، وتحسين الجودة وتقليل التكلفة، إضافة إلى أهمية الدورات التدريبية من أجل تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.