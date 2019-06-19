الأربعاء, 19 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

السعودية تعلق على تقرير الأمم المتحدة حول مقتل خاشقجي

الأربعاء 19 يونيو 2019 06:49 م بتوقيت مسقط

السعودية تعلق على تقرير الأمم المتحدة حول مقتل خاشقجي

 

الرياض - الوكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأربعاء إن تقرير المقررة المستقلة بقضية خاشقجي يتضمن تناقضات واضحة.

وذكر الجبير في عدة تغريدات في حسابه على تويتر أنه "لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام".

وأضاف الوزير السعودي أن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته.

وأكد أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية.

وقال الجبير إن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة و المحاكمات جارية.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي أن الجهات القضائية في السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان.

وشدد الجبير على أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 يونيو 2019

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

المزيد

01 ديسمبر 2018

السعودية تعلق على تسريب (CIA) لرسائل محمد بن سلمان تخص قتل خاشقجي

المزيد

13 أكتوبر 2018

الأمم المتحدة: سنحاسب المسؤولين عن اختفاء جمال خاشقجي

المزيد

20 سبتمبر 2016

الأمم المتحدة تعلق توصيل المساعدات الإنسانية في سوريا.. وواشنطن "مستاءة" من ضرب قافلة إغاثة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وفد عماني يبحث فرص التعاون مع مصانع وشركات بوسنية

الاقتصاد - محلي

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تصنيف عالمي جديد لجامعة السلطان قابوس

المحليات - تعليم

تحذيرات من ارتفاع موج البحر على سواحل بحر عمان .. اليوم وغدا

المحليات - أخبار

"كارمن" تفتتح الموسم الجديد لدار الأوبرا السلطانية 11 سبتمبر.. وتشكيلة من العروض العمانية والعربية والأجنبية بانتظار الجمهور

المحليات - ثقافة

الإعلان عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

عمان - وظائف

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

العاصفة المدارية "فايو" تبعد عن السلطنة 1400 كم

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة