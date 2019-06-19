الأربعاء, 19 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
47 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

زوجة الراحل محمد مرسي تكشف اللحظات الأخيرة قبل دفنه

الأربعاء 19 يونيو 2019 01:53 م بتوقيت مسقط

زوجة الراحل محمد مرسي تكشف اللحظات الأخيرة قبل دفنه

 

القاهرة - الوكالات

كشفت زوجة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل دفنه في بيان لها.

واستهلت زوجة مرسي بيانها الذي نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالآية القرآنية: "مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"، مضيفة: "نحتسب زوجي الرئيس محمد مرسي عند الله من الشهداء، وعند الله تجتمع الخصوم".

وأضافت نجلاء مرسي: "قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفي سجن ليمان طرة وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجد السجن".

وأكدت زوجة الرئيس الأسبق لمصر، أنه "لم يصل عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر، لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بمحافظة الشرقية".

وكان رئيس فريق الدفاع عن مرسي، المحامي عبد المنعم عبد المقصود، قال في تصريحات لـCNN، إن مرسي "تحدث لمدة 7 دقائق قبيل رفع الجلسة، وبعدها بدقيقة شاهدنا ضجة داخل القفص الزجاجي بالمحكمة، وكان بإمكاننا سماع المتهمين يصرخون: الدكتور مرسي سقط".

وأضاف أن مرسي تحدث عن "إجراءات محاكمته، وقال إنه لن يتحدث أبدا عن أي شيء يضر أمن البلد". وتابع عبد المقصود بالقول: "لم يسمح له (لمرسي) برؤية محاميه أو التواصل مع العالم الخارجي، أو عائلته، وكان مسجونا بالحجز الانفرادي".

وأوضح المحامي أن مرسي اختتم حديثه ببيت شعر قال فيه: "بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام". وأضاف: "بعد دقيقة من رفع جلسة المحاكمة، كان هناك ضجة كبيرة داخل قفص المحكمة، وبعض الأطباء أرادوا التوجه لفحص الدكتور مرسي".

وتابع بالقول: "فهمنا من وسط الضجة أنه توفي، المتهمين أخبرونا عبر الإشارة بأيديهم أنه توفي. بعدها بساعة، رأيته محمولا على نقالة حوالي الساعة الرابعة والنصف". وأشار إلى أن القفص الزجاجي داخل قاعة المحكمة يعزل الصوت، وقال: "لكننا تمكنا من سماع الصوت لأن صرخات المتهمين كانت مرتفعة جدا".

وكان التلفزيون الرسمي المصري أعلن، يوم الاثنين، عن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته. وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على أثرها.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 يونيو 2019

آخر ما قاله الراحل محمد مرسي قبل وفاته

المزيد

13 أبريل 2019

صحف سودانية تكشف اللحظات الأخيرة من عهد عمر البشير

المزيد

20 يناير 2017

وثائق سرية تكشف اللحظات الأخيرة قبل مقتل بن لادن

المزيد

21 أكتوبر 2016

تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل إعدام الأمير السعودي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تصنيف عالمي جديد لجامعة السلطان قابوس

المحليات - تعليم

تحذيرات من ارتفاع موج البحر على سواحل بحر عمان .. اليوم وغدا

المحليات - أخبار

"كارمن" تفتتح الموسم الجديد لدار الأوبرا السلطانية 11 سبتمبر.. وتشكيلة من العروض العمانية والعربية والأجنبية بانتظار الجمهور

المحليات - ثقافة

الإعلان عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

عمان - وظائف

"ريادة" تثمن جهود 14 جهة حكومية تدعم "الصغيرة والمتوسطة" بإسناد 10% من المناقصات

الاقتصاد - محلي

بعد احتجاز بلاتيني.. تفاصيل تحقيق الفساد حول "مونديال قطر 2020"

رياضة - دولي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

زعيم كوريا يعدم مسؤولا بطريقة "وحشية"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة