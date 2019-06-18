"تنظيم الكهرباء" تطلق المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للطاقة الشمسية "ساهم"

الرؤية – أحمد الجهوري

دشنت هيئة تنظيم الكهرباء أمس بفندق إنتركونتننتال تطبيق "ساهم" للأجهزة الذكية بهدف تعزيز نشر أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني السكنية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للطاقة الشمسية "ساهم" بحضور سعادة سالم العوفي وكيل وزارة النفط والغاز.

ويُتيح تطبيق "ساهم" تسجيل طلبات المشتركين الراغبين في الانضمام للمشروع وكذلك الاستفادة من مميزات التطبيق، وتهدف المبادرة إلى توفير حلول مبتكرة في مجال الطاقة المتجددة بأقل التكاليف، عبر توفير وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لـ 10%-30% من المباني السكنية في السلطنة بسعة (3-5 كيلوواط) لكل نظام، مما يسهم في توفير الطاقة الكهربائية وخفض قيمة فاتورة الكهرباء عبر استغلال الطاقة المنتجة من خلال نظام الطاقة الشمسية.

وأكد سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز أن السلطنة رفعت طموحها فيما يتعلق بالطاقة المتجددة ليصبح المستهدف الوصول بنسبة 30% من الطاقة البديلة بحلول عام 2030 بدلا من 10% وذلك بالتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأشار سعادته إلى وجود مصادر أخرى للطاقة تجري دراستها في الوقت الراهن وسيجري الإفصاح عنها بعد التأكد من جدواها الاقتصادية.

وتوقع سعادته أن ترتفع معدلات طلبات إدخال الطاقة الشمسية إلى المساكن، بعد أن تقرر أن يتولى مستثمر رئيسي التمويل على أن يتحمل صاحب المسكن نسبة 10% فقط، ويتم تعويض المستثمر من خلال بيع الفائض من الطاقة الشمسية. وقال إن إطلاق تطبيق "ساهم" عبر الهواتف الذكية سيتيح للراغبين في إدخال الطاقة الشمسية إلى منازلهم سرعة الإجراءات والتعاقد وإخطارهم بنسبة التكلفة بعد تحديد مساحة السطح وعدد الألواح المستخدمة وحجم الطاقة المطلوبة.

وقال سعادته إن فواتير كهرباء المشتركين ستقل بنسبة كبيرة بعد استخدام الطاقة الشمسية، وستقتصر هذه المرحلة على محافظة مسقط على أن يتم تعميمها بعد ذلك في جميع محافظات السلطنة.

ومن جانبه قال قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي للهيئة: توفر مبادرة ساهم في مرحلتها الثانية لأصحاب المباني السكنية في السلطنة (محافظة مسقط كخطوة أولى) فرصة مميزة للتقليل من فواتير الكهرباء عبر تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بمساهمات مالية بمتوسط 100-300 ريال عماني فقط من كل مقدم طلب، فيما تتراوح التكلفة الفعلية لتركيب الألواح الشمسية سعة 3-5 كيلوواط ما بين 2400 – 4000 ريال عماني مما يوفر للملاك مبالغ التركيب، كما تحقق المبادرة النفع للاقتصاد الوطني من خلال استغلال موارد الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وقدم المهندس هلال بن محمد الغيثي مدير مشروع ساهم عرضًا مرئياً، قال فيه: تأتي خطوة تدشين المرحلة الثانية من المبادرة وتطبيق ساهم استمرارا لجهود الهيئة في دعم التوجهات الصديقة للبيئة واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة. ونسعى في هذه المرحلة إلى توفير حلول للحصول على طاقة نظيفة ومتجددة بأقل التكاليف، حيث لن تتم تغطية تكاليف شراء وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية من قبل المشتركين أنفسهم، إنما بحلول تمويلية ابتكارية عبر توفير المجال للمطورين المؤهلين من القطاع الخاص بتحمل هذه المسؤولية وسيطلب من المشتركين المساهمة بمبالغ بسيطة بناءً على فواتير الكهرباء المتوقعة لكل منزل.

ودعا الغيثي المشتركين الراغبين في الانضمام إلى المشروع من أصحاب الفلل السكنية في محافظة مسقط كمرحلة أولى إلى تنزيل تطبيق ساهم وتسجيل طلباتهم للاشتراك، ومن المتوقع أن يسهم في خفض قيمة فاتورة الكهرباء، واستغلال الطاقة المنتجة من خلال نظام الطاقة الشمسية.

وقالت خلود الزدجالية مديرة تقنية وأمن المعلومات: يتيح تطبيق "ساهم" للمهتمين بتركيب الألواح الشمسية تقديم الطلب بسهولة عبر التطبيق المتوفر في نظاميّ أندرويد وIOS، ويمكن استخدام التطبيق في تعبئة البيانات واحتساب مساحة السطح عبر تقنية الواقع المعزز لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن سطح المنزل والتي تسهم في اتخاذ القرار السليم لتركيب الألواح الشمسية. وسيستخدم تطبيق "ساهم" كذلك خاصية التصديق الإلكتروني (PKI) للتحقق من الهوية وتسهيل عملية التوقيع على العقود المتعلقة بالمبادرة إلكترونيًا. وتم توظيف تقنية الواقع المعزز في التطبيق لتسهيل عملية قياس مساحة السطح والعوائق لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن سطح المنزل حيث سيطلب من المشترك تفعيل شريحة هاتفه حتى يتمكن من تقديم الطلب.