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آخر ما قاله الراحل محمد مرسي قبل وفاته

الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:41 م بتوقيت مسقط

آخر ما قاله الراحل محمد مرسي قبل وفاته

القاهرة - الوكالات

كشفت مصادر أن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، تحدث قبل وفاته بدقائق بعد أن طلب الكلمة من رئيس المحاكمة محمد شيرين فهمي.

وذكرت المصادر أن مرسي طلب الإذن بالكلام وبالفعل تحدث، وبدا منفعلا للغاية وظهر بشكل مجهد بعد حديث مطول نفى فيه تهمة التخابر واشتكى من بعض الممارسات داخل محبسه.

وأكدت المصادر أن الرئيس المصري الأسبق سقط مغشيا عليه وفشلت محاولات إنقاذه رغم نقله لمستشفى قريب من مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة.

وقالت المصادر إن عدد من قيادات الإخوان انهاروا في القفص عقب تأكدهم من وفاة الرئيس محمد مرسى، وهرعت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية لقاعة المحكمة للكشف الطبي عليهم فيما غادر رئيس المحكمة الجلسة بعد أن أعلن تأجيلها، واستدعيت قيادات أمنية، وطلب دعم إضافي من فرق العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.

وكان التلفزيون المصري قد أعلن، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في"قضية التخابر مع قطر".

 

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